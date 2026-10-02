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УМБАЛ "Света Анна" отрича да е връщала кръводарители

УМБАЛ "Света Анна" отрича да е връщала кръводарители

2 Октомври, 2026 22:19 508 4

  • умбал св. анна-
  • трансфузионна хематология-
  • кръводаряване

Медицинският персонал е извършил всички необходими прегледи и стандартни процедури по вземане на кръв

УМБАЛ "Света Анна" отрича да е връщала кръводарители - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ръководството на УМБАЛ "Света Анна - София" АД излезе с официално становище във връзка с публикации и сигнали в публичното пространство за работата на отделението по трансфузионна хематология.

От лечебното заведение категорично заявяват, че твърденията за върнати или отказани кръводарители не отговарят на обективната истина.

"Нито един гражданин, пожелал да дари кръв и отговарящ на медицинските критерии за това, не е бил върнат от нашите екипи", посочват от ръководството на УМБАЛ "Света Анна - София".

Отделението по трансфузионна хематология работи ежедневно и приема доброволни кръводарители в съответствие с изискванията на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането. Средно около 20 души дневно даряват кръв в отделението.

Съгласно закона лечебното заведение осигурява на донорите полагащата им се подкрепително-тонизираща храна и напитки след манипулацията. От болницата уточняват, че заявяването и снабдяването с тези продукти се извършва ежемесечно, като е предвиден и преходен резерв между отделните доставки.

На 1 октомври през отделението са преминали общо 31 доброволни кръводарители. Това е било с над 50% повече спрямо обичайния среднодневен брой.

В резултат на необичайно високия брой дарители към края на работния ден наличният складов резерв от пакетирана подкрепителна храна е бил напълно изчерпан.

От лечебното заведение уточняват, че редовната доставка на храни и напитки за новия месец е била предварително планирана и е пристигнала в болницата в 09:00 часа на 2 октомври.

Между 08:00 и 09:00 часа същия ден за кръводаряване са се явили четирима души. Медицинският персонал е извършил всички необходими прегледи и стандартни процедури по вземане на кръв.

От екипа са информирали дарителите за краткотрайното забавяне на доставката и са им се извинили за причиненото неудобство. На четиримата е било предложено подкрепителните пакети да им бъдат предоставени непосредствено след пристигането на доставката.

"С цел да компенсира временния дискомфорт на донорите и водена изцяло от колегиална загриженост и дълбоко лично уважение към техния благороден жест, дежурната колега - лекар в отделението - прояви лична инициатива и закупи тонизиращи напитки и шоколад за донорите", посочват от болницата.

И четиримата дарители са дали кръв успешно. Един от тях е предпочел да не изчаква предоставянето на редовния хранителен пакет и е напуснал отделението непосредствено след приключването на процедурата.

От УМБАЛ "Света Анна - София" отново подчертават, че в нито един момент не е имало отказ за вземане на кръв и нито един дарител не е бил върнат. Работата на отделението по трансфузионна хематология не е прекъсвала.

Ръководството на болницата поднася извиненията си на засегнатите кръводарители за възникналото организационно неудобство.

В лечебното заведение вече са въведени коригиращи мерки за подобряване на логистичното планиране и увеличаване на минималните прагове на буферния резерв от подкрепителни храни. Целта е да се предотврати подобен временен недостиг при внезапен по-голям брой дарители.

Болницата оказва пълно съдействие на проверяващите органи от Изпълнителната агенция по лекарствата и Министерството на здравеопазването за цялостното изясняване на случая.

От УМБАЛ "Света Анна - София" определят кръводаряването като доброволен и безвъзмезден акт на солидарност, който има ключово значение за спасяването на човешки животи.

"Изказваме своята признателност към всички безвъзмездни дарители и призоваваме българските граждани да продължат да даряват кръв, защото тяхната съпричастност е незаменима", заявяват от лечебното заведение.


София / България
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  • 1 Робот

    2 0 Отговор
    Кой нормален ще повярва че за доктора е по важно здравето ти от колкото парите ти..?

    22:23 02.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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