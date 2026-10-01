Александър Зверев стартира с победа над Нори в Пекин и продължава към осминафиналите

Водачът в основната схема Александър Зверев премина успешно първото си препятствие на тенис турнира от категория АТР 500 в Пекин. Германският състезател надделя над британския си съперник Камерън Нори със 7:6(1), 6:4 след час и 40 минути битка на корта.

Двубоят се отличи с голяма плътност в сервис геймовете, като единственият пробив в целия мач бе реализиран от Зверев в десетия гейм на втория сет, с който той подпечата крайната си победа. Преди това, в драматичната първа част, на шампиона от „Ролан Гарос“ и Откритото първенство на САЩ му се наложи да спасява сетбол срещу Нори в 12-ия гейм, след което доминира категорично в тайбрека и го спечели със 7:1.

В следващата фаза на надпреварата Саша Зверев очаква победителя от двубоя между аржентинеца Себастиан Баес и китайския представител Дзюнчън Шан, който участва с „уайлд кард“.

При евентуален успех на осминафиналите, потенциален съперник на германеца в битката за място на полуфиналите може да бъде шесткратният шампион в Пекин Новак Джокович.