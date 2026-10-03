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Млад шофьор преобърна колата си до спирка в Пловдив
  Тема: Трафик

Млад шофьор преобърна колата си до спирка в Пловдив

3 Октомври, 2026 18:42, обновена 3 Октомври, 2026 18:43 523 5

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Автомобилът е спрял върху тротоара на булевард „Копривщица“. При инцидента няма загинали и пострадали.

Млад шофьор преобърна колата си до спирка в Пловдив - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Млад шофьор преобърна автомобила си на булевард „Копривщица“ в Пловдив. Колата е спряла върху тротоара, непосредствено до спирка на градския транспорт.

Инцидентът е станал в следобедните часове. По това време на мястото не е имало хора, съобщи БНТ.

При катастрофата няма загинали и пострадали. Причините, поради които водачът не е успял да овладее автомобила, се изясняват.

Източници: БНТ


Пловдив / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е па

    4 0 Отговор
    Що не я е паркирал на спирката? Некадърник.

    18:46 03.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Майнатаун

    3 0 Отговор
    Майнадрайвърчето подържа репутацията😉

    18:48 03.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    1 0 Отговор
    Поредният носител на почетното звание "КЕЛЕШ НА ПЪТЯ", който си представя, че шофирането е видеоигра в която имаш 9 живота. Каквото и да набиват инструкторите в канчетата им те са неудържими! А родителите, които толкова много обичат децата си КЪДЕ СА??

    19:15 03.10.2026

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