Млад шофьор преобърна колата си до спирка в Пловдив

Млад шофьор преобърна автомобила си на булевард „Копривщица“ в Пловдив. Колата е спряла върху тротоара, непосредствено до спирка на градския транспорт.
Инцидентът е станал в следобедните часове. По това време на мястото не е имало хора, съобщи БНТ.
При катастрофата няма загинали и пострадали. Причините, поради които водачът не е успял да овладее автомобила, се изясняват.
Източници: БНТ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е па
18:46 03.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Майнатаун
18:48 03.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гост
19:15 03.10.2026