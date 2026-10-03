Млад шофьор преобърна колата си до спирка в Пловдив

Млад шофьор преобърна автомобила си на булевард „Копривщица“ в Пловдив. Колата е спряла върху тротоара, непосредствено до спирка на градския транспорт.

Инцидентът е станал в следобедните часове. По това време на мястото не е имало хора, съобщи БНТ.

При катастрофата няма загинали и пострадали. Причините, поради които водачът не е успял да овладее автомобила, се изясняват.

Източници: БНТ