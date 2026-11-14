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Тейлър Фриц спечели титлата в Стокхолм

Тейлър Фриц спечели титлата в Стокхолм

14 Ноември, 2026 18:31 409 0

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  • тенис

Американецът победи Тиаго Агустин Тиранте с 6:2, 4:6, 7:6(3) във финала на турнира ATP 250

Тейлър Фриц спечели титлата в Стокхолм - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тейлър Фриц спечели титлата на турнира ATP 250 в Стокхолм след победа над аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте с 6:2, 4:6, 7:6(7:3). Американецът стигна до трофея след повече от два часа игра и затвори финала с убедителен тайбрек в решителния сет. Това е първа титла за Фриц в Стокхолм и втора за него през сезон 2026.

Фриц започна мача по-силно и реализира два пробива в първата част, която спечели с 6:2. Тиранте постепенно стабилизира играта си и при 1:1 във втория сет спаси точка за пробив. При 3:3 аржентинецът получи възможност на свой ред и успя да пробие сервиса на американеца. Тиранте задържа преднината си и изравни резултата след 6:4.

В третия сет двамата тенисисти не допуснаха пробив и спечелиха всичките си подавания. Така победителят трябваше да бъде определен в тайбрек. Фриц поведе убедително и го спечели със 7:3, за да завоюва 12-ата си титла в ATP Tour.

Първият трофей на американеца през 2026 г. дойде на турнира ATP 500 във Вашингтон, където той победи испанеца Рафаел Ходар с 7:6(2), 6:4. Успехът в Стокхолм е неговият втори за сезона и продължава серията му от години, в които печели поне по две титли в ATP Tour.

„Беше много напрегнат мач. В началото играех наистина добре, но пропуснах няколко възможности във втория сет, а след това той изигра много добър мач в защита“, каза Фриц в интервюто си на корта след финала, цитирано от Yahoo Sports.

За Тиранте финалът в Стокхолм беше първи в кариерата му на ниво ATP Tour. Аржентинецът достигна до него след победа над четвъртия поставен Алехандро Табило на полуфиналите, докато Фриц отстрани третия поставен Лоренцо Музети.


Швеция
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