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Свитолина стигна финала на WTA Finals за трети път
  Тема: Известни личности

Свитолина стигна финала на WTA Finals за трети път

15 Ноември, 2026 05:48 439 0

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Украинката победи Линда Носкова с 6:2, 6:1 за 64 минути. На финала в Индиън Уелс тя ще срещне Мира Андреева

Свитолина стигна финала на WTA Finals за трети път - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Елина Свитолина се класира за финала на WTA Finals за трети път в кариерата си. Поставената под №6 украинка победи осмата в схемата Линда Носкова с 6:2, 6:1 в полуфинала в Индиън Уелс.

Мачът продължи 64 минути според статистиката на срещата, докато WTA го отчете като 65 минути. Свитолина спечели 12 от последните 14 гейма, след като Носкова започна с пробив още в първия гейм.

Свитолина наложи контрол още след началото

Носкова върна пробива веднага, но направи три двойни грешки в следващото си подаване и отново загуби сервиса си. Оттам нататък украинката диктуваше разиграванията и не позволи на съперничката си да се върне в мача.

Свитолина реализира пет пробива и завърши с 20 печеливши удара срещу 18 непредизвикани грешки. Носкова спечели само 23 процента от точките на втори сервис и допусна общо 11 двойни грешки.

„Тя игра много добре. Всички заслуги са за нея. Утре ще трябва да си напиша домашното, да изпълнявам по-добре и да намеря ключовете за мача“, заяви Свитолина пред репортери след победата.

Предстои нов мач с Андреева

На финала Свитолина ще срещне Мира Андреева, която по-рано победи Джесика Пегула. Двете вече играха в груповата фаза, когато Андреева спечели с 6:4, 6:0.

„Това е хубавото на WTA Finals – дори да загубиш първия мач, все още не си отпаднал“, каза Свитолина след обрата си срещу Арина Сабаленка, който ѝ осигури място на полуфиналите.

За Свитолина това е първи финал на заключителния турнир на WTA след 2019 г. Тя спечели надпреварата през 2018 г. в Сингапур, а сега ще се опита да вземе втората си титла. Финалът е насрочен за неделя в Индиън Уелс.

Източници: wtatennis.com, sofascore.com, tennisnow.com


САЩ
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