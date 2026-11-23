Левски обяви специален ред за привържениците си преди гостуването на Олимпик Марсилия в петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят е определен като високорисков, а местните власти във френския град са организирали зона за събиране и съвместно придвижване на българските фенове до стадион „Стад Велодром“.

Meeting point се намира на площад „Жолиет“ в Марсилия и ще бъде отворен в 11:00 часа на 26 ноември. Привържателите с валидни билети трябва да се явят там, след което ще бъдат транспортирани до стадиона като част от организиран ескорт с метрото.

По разпореждане на местните власти от 8:00 часа на 25 ноември до 2:00 часа на 27 ноември се забранява на лица, носещи обозначителни символи на Левски, да влизат на „Стад Велодром“, както и да преминават или да пребивават на обществени места и по обществените пътища в департамент Буш-дю-Рон.

Изключение е предвидено само за притежателите на валиден билет за мача, които се явят на площад „Жолиет“ в определения час и използват организирания транспорт до стадиона. Местните власти предупреждават, че неспазването на ограниченията може да доведе до наказателна отговорност съгласно френското законодателство.

Фенове с билети за секторите, предназначени за домакините, няма да бъдат допускани на стадиона. Левски препоръча на привържениците без билети да не пътуват до Марсилия, тъй като няма да могат да присъстват на срещата.

В публикуваното обръщение Левски призова феновете да подкрепят отбора без агресия, насилие, расизъм и ксенофобия.

„Те могат да донесат допълнителни тежки наказания от УЕФА на любимия ни клуб“, предупреди Левски.

Клубът припомни, че се намира в пробационен период с възможна санкция за забрана на гостуващи привърженици. Тя е наложена след гостуването на Борац Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига.