Татяна Ким напуска поста на изпълнителен директор на руския онлайн търговец Wildberries дни след като Европейският съюз я включи в санкционния си списък. Новият ръководител на компанията е Алексей Куликов, който е вписан като изпълнителен директор от 19 ноември.
Промяната е отразена в руския търговски регистър, съобщи ТАСС. Ким е основателка на Wildberries, определяна като най-големия руски онлайн търговец на дребно.
Санкциите срещу Татяна Ким
Европейският съюз включи Ким в санкционния си списък на 16 ноември. Ограниченията предвиждат замразяване на активите ѝ в ЕС, забрана за пътуване до държавите от съюза и забрана за извършване на трансакции.
В мотивите си Брюксел посочва, че Wildberries е „един от най-големите данъкоплатци“ в Русия и твърди, че компанията функционира като мрежа за доставки за руските въоръжени сили, включително чрез продажба на стоки с военно предназначение и стоки с двойна употреба.
Wildberries и Кремъл отхвърлят твърдението, че компанията извършва доставки за руската армия. От дружеството заявиха, че санкциите срещу Ким няма да засегнат дейността му, тъй като компанията няма активи в Европейския съюз и не развива бизнес в държавите от блока.„Санкциите няма да засегнат дейността на компанията“, заявиха от Wildberries.
Компанията продължава работа с нов директор
От Wildberries посочват още, че останалите дружества от групата ще продължат да работят както обичайно. Смяната на изпълнителния директор е първата официално потвърдена промяна в ръководството на компанията след включването на Ким в санкционния списък.
Ким остава свързана с Wildberries като основателка на компанията, но оперативното управление вече е поверено на Алексей Куликов.
Източници: bta.bg, rbc.ru
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