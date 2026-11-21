Татяна Ким напуска поста на изпълнителен директор на руския онлайн търговец Wildberries дни след като Европейският съюз я включи в санкционния си списък. Новият ръководител на компанията е Алексей Куликов, който е вписан като изпълнителен директор от 19 ноември.

Промяната е отразена в руския търговски регистър, съобщи ТАСС. Ким е основателка на Wildberries, определяна като най-големия руски онлайн търговец на дребно.

Санкциите срещу Татяна Ким

Европейският съюз включи Ким в санкционния си списък на 16 ноември. Ограниченията предвиждат замразяване на активите ѝ в ЕС, забрана за пътуване до държавите от съюза и забрана за извършване на трансакции.

В мотивите си Брюксел посочва, че Wildberries е „един от най-големите данъкоплатци“ в Русия и твърди, че компанията функционира като мрежа за доставки за руските въоръжени сили, включително чрез продажба на стоки с военно предназначение и стоки с двойна употреба.

Wildberries и Кремъл отхвърлят твърдението, че компанията извършва доставки за руската армия. От дружеството заявиха, че санкциите срещу Ким няма да засегнат дейността му, тъй като компанията няма активи в Европейския съюз и не развива бизнес в държавите от блока.

Компанията продължава работа с нов директор

„Санкциите няма да засегнат дейността на компанията“, заявиха от Wildberries.

От Wildberries посочват още, че останалите дружества от групата ще продължат да работят както обичайно. Смяната на изпълнителния директор е първата официално потвърдена промяна в ръководството на компанията след включването на Ким в санкционния списък.

Ким остава свързана с Wildberries като основателка на компанията, но оперативното управление вече е поверено на Алексей Куликов.

Източници: bta.bg, rbc.ru