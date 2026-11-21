Хари Кейн обеща да се върне навреме за решителния момент на сезона, след като претърпя спешна операция на левия глезен. Нападателят на Байерн Мюнхен ще бъде извън терените за няколко месеца, като очакванията са възстановяването му да продължи поне три месеца.

От Байерн не посочиха точен срок за завръщането на носителя на „Златната топка“. Германски медии обаче прогнозират, че при нормално възстановяване Кейн може да се върне към тренировъчен и игрови режим в края на март 2027 г.

Кейн: Ще се завърна свеж

Английският голмайстор отправи първото си обръщение към феновете след хирургичната намеса. Той публикува снимка от болничното легло, на която левият му крак е поставен в ортопедична обувка.

„Такива са хубавите и лошите моменти от живота! Очевидно съм много разочарован, че получих тази контузия, но както винаги това е възможност да покажа устойчивост и да прогресирам с оглед на 2027 година“, написа Кейн.

Капитанът на английския национален отбор допълни: „Ще се завърна свеж и готов за решителния момент на сезона“.

Отсъствието му идва в ключова част от сезона

Контузията прекъсва сезона на един от най-важните нападатели на Байерн. През последните три сезона Кейн неизменно е голмайстор на Бундеслигата, а след спечелването на „Златната топка“ очакванията към него са още по-големи.

За германския шампион отсъствието му означава промяна в атаката за период от най-малко няколко месеца. В зависимост от хода на рехабилитацията Кейн може да се завърне в края на март, когато сезонът навлиза в решаващата си фаза.

На този етап точната дата за повторната му поява на терена не е обявена. Кейн даде знак, че целта му е да използва времето за възстановяване, за да се върне напълно подготвен за заключителните мачове на кампанията.

Източници: bta.bg