Тити Папазов разкри подробности за скандала със съдиите: Дадох им една година пълен кредит на доверие

Президентът на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов коментира напрежението между него и председателя на Съдийската комисия Орлин Николов. В интервю пред BGBasket той разказа как се е стигнало до разминаването в позициите им, какво са обсъдили двамата и какви промени могат да последват в работата на реферите.

Папазов смята, че конфликтът е получил прекалено голям обществен отзвук. Той потвърди, че е потърсил Николов с желание да прегледа спорна ситуация от баскетболен мач, но разговорът бързо е прераснал в сериозен спор. По думите му председателят на Съдийската комисия обяснил, че няма работещ интернет и не може да гледа въпросния епизод.

Ръководителят на федерацията разкри, че още в първите кръгове на сезона е разговарял с треньорите, за да събере мнения за съдийството. Първо търсел наставниците на загубилите отбори, тъй като очаквал именно те да имат повече претенции, но се свързвал и с представители на победителите.

Според Папазов разговорите показали, че оценките за реферите са различни. Някои треньори признавали наличието на грешки, но уточнявали, че те не са повлияли решаващо върху крайния резултат. Други също изразявали недоволство, независимо че отборите им са спечелили.

Първоначалната позиция на президента била, че съдийските грешки трябва да водят до по-строг контрол и санкции. След продължителен разговор обаче Орлин Николов успял да го убеди, че не бива автоматично да се търси наказателен подход при всяка неточност.

Папазов посочи, че реферите също са хора и не заслужават постоянна критика за всяко свое решение. Той обясни, че според Николов съдийските грешки в баскетбола не са умишлени, а са резултат от човешкия фактор. Президентът на федерацията заяви, че приема тази аргументация.

Двамата обсъдили и необходимостта съдиите да бъдат защитени от натиск от страна на клубовете. Папазов изразил готовност да подкрепи подобен подход и да даде възможност на реферите да работят спокойно, без ръководствата на отборите да се намесват в техните решения.

„Една година ще опитам да имам пълен кредит на доверие към тях, надявам се, че ще го оправдаят“, заяви Папазов, обобщавайки новата си позиция.

Като следваща стъпка той предложи да бъде организирана среща с треньорите, а при желание и с клубните президенти. Идеята е разговорът да се проведе след избора на нова Съдийска комисия и да помогне за подобряване на комуникацията между реферите и участниците в първенството.

Така, след първоначалното напрежение, Папазов заяви готовност да даде шанс на съдийството да работи при по-голямо доверие и по-малко външен натиск.