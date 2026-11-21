Христо Стоичков изгледа от първия ред в Атина двубоя между Олимпиакос и Реал Мадрид от Евролигата, а след срещата определи Александър Везенков като най-добрия баскетболист в Европа. Гръцкият тим спечели с 92:76 на 20 ноември, като българският национал завърши с 14 точки, 7 борби и 1 асистенция.

Появата на футболната легенда привлече внимание в залата. Стоичков поздрави Везенков, а присъствието му беше отбелязано от Олимпиакос, Евролигата и баскетболни издания.

Везенков отново с националния отбор

„Саша е специален човек за мен, за моето семейство и моята страна. Той е настоящият MVP – най-добрият играч в Европа. Фантастичен е. Всички гледат Олимпиакос и Саша, защото е най-добрият“, каза Христо Стоичков във видео, публикувано от Олимпиакос.

За Везенков следва завръщане в националния екип. На 26 ноември България ще приеме Дания в София в мач от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Срещата ще се играе в „Арена 8888“, а двата отбора са в група D на втория кръг.

България и Дания вече са сред участниците във втората фаза на надпреварата, в която е включена и Румъния. Победителят в групата ще продължи директно към квалификациите за Евробаскет 2029.

Източници: bta.bg