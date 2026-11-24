ЦСКА публикува нови инструкции за влизането на стадион „Българска армия“ преди домакинския мач срещу Трабзонспор от Лигата на конференциите. Родителите, които посещават срещата с деца, могат да използват специален вход, разположен до всяка от турникетните системи.

Двубоят е на 26 ноември, четвъртък, от 22:00 часа. Вратите на стадиона ще бъдат отворени в 19:00 часа - три часа преди началото на мача.

„Родителите с деца могат да използват специалния вход, разположен до всяка от турникетните системи“, заявиха от ЦСКА.

Клубът призова привържениците да се запознаят с указанията и да пристигнат по-рано, тъй като достъпът до стадиона ще започне три часа преди началния сигнал.

Мачът с Трабзонспор е четвъртият кръг за ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите. Срещата ще се проведе на стадион „Българска армия“ в София.