Спортът по ТВ в четвъртък (8 октомври)

"Нощна стража“ над Киев! Укрaинската армия се научи да сваля руските балистични ракети и без Patriot

Войната в Украйна се превръща в борба не само за територия и огнева мощ, но и за контрол над електромагнитния спектър. И двете страни атакуват и защит ...