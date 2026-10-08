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Спортът по ТВ в четвъртък (8 октомври)

Спортът по ТВ в четвъртък (8 октомври)

8 Октомври, 2026 06:28 595 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (8 октомври) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

06.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, първи ден Евроспорт 2

07.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1

07.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 2

07.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 3

15.50 Колоездене: Гран Пиемонте, мъже Евроспорт 1

19.00 Баскетбол, Балкан – Бахчешехир МАХ One

21.00 Баскетбол, Байерн – Болоня МАХ Спорт 4

21.15 Баскетбол, Панатинайкос – Фенербахче МАХ Спорт 2

21.30 Баскетбол, Валенсия – Апоел (ТА) МАХ Спорт 3

03.00 НХЛ, Сейнт Луис – Сан Хосе МАХ Спорт 2


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