Спортът по ТВ в четвъртък (8 октомври)

06.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, първи ден Евроспорт 2
07.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
07.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 2
07.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 3
15.50 Колоездене: Гран Пиемонте, мъже Евроспорт 1
19.00 Баскетбол, Балкан – Бахчешехир МАХ One
21.00 Баскетбол, Байерн – Болоня МАХ Спорт 4
21.15 Баскетбол, Панатинайкос – Фенербахче МАХ Спорт 2
21.30 Баскетбол, Валенсия – Апоел (ТА) МАХ Спорт 3
03.00 НХЛ, Сейнт Луис – Сан Хосе МАХ Спорт 2
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