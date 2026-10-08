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Кристиано Роналдо трогна света със силно послание към най-големия си опонент Меси

Кристиано Роналдо трогна света със силно послание към най-големия си опонент Меси

8 Октомври, 2026 06:45 1 092 3

  • кристиано роналдо-
  • лионел меси-
  • футбол-
  • послание

Португалската суперзвезда се включи директно в коментарите под прощалната публикация на десетката в Инстаграм

Кристиано Роналдо трогна света със силно послание към най-големия си опонент Меси - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Силно послание на Кристиано Роналдо към големия му опонент Лионел Меси взриви социалните мрежи след официалното оттегляне на аржентинеца от националния отбор. Португалската суперзвезда се включи директно в коментарите под прощалната публикация на десетката в Инстаграм, демонстрирайки огромно уважение към съперника, с когото пренаписаха историята на играта в последното десетилетие и половина.

„Лео, толкова много години в защита на твоята страна и история, която ще остане завинаги. Цялото ми уважение за това, което постигна с Аржентина. Прегръдка“, написа Кристиано, предизвиквайки вълна от положителни реакции сред футболните фенове по цялата планета.

Жестът на португалеца отново показа, че въпреки дългогодишното титанично съперничество на клубно и международно ниво, между двамата винаги е съществувал неподправен респект.

Кариерата на Меси за родината на практика приключи след финала на Мондиал 2026, където гаучосите отстъпиха минимално с 0:1 на Испания, но капитанът се сбогува официално с привържениците в специален бенефисен двубой срещу Бенин, завършил с класически успех 3:0.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Меси

    7 0 Отговор
    Меси е велик

    06:54 08.10.2026

  • 2 Грешка в заглавието.

    2 1 Отговор
    Грешите Факти. Както винаги. МЕСИ Е ЕДИН !!! Рончо се опитваше години наред да му е опонент. НАПРАЗНО.

    07:32 08.10.2026

  • 3 Луд

    0 0 Отговор
    Заминавай и не се връщай

    07:36 08.10.2026

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