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ЦСКА: Скоро „Българска армия“ ще е сред най-добрите места за футбол на Балканите! (ВИДЕО)

ЦСКА: Скоро „Българска армия“ ще е сред най-добрите места за футбол на Балканите! (ВИДЕО)

8 Октомври, 2026 07:00 598 4

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Теренът е изграден от ирландската компания SIS Pitches, която е сред водещите имена в сектора

ЦСКА: Скоро „Българска армия“ ще е сред най-добрите места за футбол на Балканите! (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Подготовката на тревното покритие на стадион „Българска армия“ навлезе във финалната си фаза преди съоръжението да започне да се използва. Информацията беше разпространена от официалната Facebook страница на стадион „Българска армия“.

Теренът е изграден от ирландската компания SIS Pitches, която е сред водещите имена в сектора. В последния етап от работата вече се използва и специализирана система с изкуствено осветление, която подпомага развитието и поддържането на тревата.

Мобилните осветителни съоръжения осигуряват допълнителна светлина както за повърхността, така и за кореновата система. При необходимост те могат да бъдат използвани и за поддържане на подходяща температура на тревното покритие.

Целта е теренът да бъде приведен в оптимално състояние преди началото на неговата експлоатация и да отговаря на високите изисквания за провеждане на футболни срещи.

Публикацията беше споделена малко по-късно и от официалния профил на ЦСКА в социалната мрежа.

Ето какво гласи съобщението:

⚽️ Тревата на нашето бижу се подготвя за големите мачове!

🏟 Теренът на „Българска армия“, изграден от глобалния лидер в индустрията - ирландската SIS Pitches, вече навлиза в последна фаза на подготовка преди да започне неговата експлоатация.

☀️🌱 За качеството на тревното покритие от днес се грижи и цяла армия от изкуствени „слънца“, които удължават всекидневния приток на светлина върху повърхността и кореновата система. При необходимост те ще осигуряват и топлина за поддържане на оптимално състояние на тревната настилка.

❤️ Скоро „Армията“ ще е сред най-добрите места за футбол на Балканите!

❤️ Повече от стадион. Домът на нашите деца.


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  • 1 Хи хи хи

    1 3 Отговор
    Защото ще е празно, феновете им пари за билети не дават !

    07:03 08.10.2026

  • 2 Шизофен 1914

    1 2 Отговор
    Моля ви моля ви от все сърце не публикувайте подобни статии защото не се чувствам въобще добре нищо не ми помага само страдам и се измъчвам.
    И веднага започвам да рецитирам моите стихотворения

    07:19 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бангаранга

    0 0 Отговор
    Ако не направят един турбочалгафест за откриването, няма да им върви на чорбата.

    07:54 08.10.2026

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