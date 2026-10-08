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Меси: Знам, че вземам правилното решение

Меси: Знам, че вземам правилното решение

8 Октомври, 2026 07:30 438 0

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  • футбол-
  • аржентина-
  • национален отбор

Вчера изиграх последния си мач и вече ми липсва синьо-белият екип

Меси: Знам, че вземам правилното решение - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси, който отбеляза края на кариерата си в националния тим с победа с 3:0 над Бенин, при която отбеляза гол и подаде две асистенции, заяви, че е невъзможно да изрази всичко, което чувства.

"Вчера изиграх последния си мач и вече ми липсва синьо-белият екип. Знам, че вземам правилното решение. Беше невероятен път, изпълнен както с радости, така и с някои тъжни моменти, но съм напълно убеден, че си заслужаваше всяка крачка. Имам още толкова много да кажа. Невъзможно е да изразя всичко, което чувствам, с няколко думи или в една публикация. Това пътуване нямаше да бъде възможно без семейството ми, което винаги е било до мен и ме е подкрепяло - особено в трудните моменти, когато най-много се нуждаех от това", написа Меси в профила си в социалната платформа Инстаграм.

"Незаменими бяха и приятелите ми, както и всички съотборници и треньори, с които съм работил. Не искам да забравям Диего, който издигна страната ни там, където тя заслужаваше да бъде, и който - както винаги казвам - знам, че ни помагаше във всяка наша стъпка - и тук с нас, а също и от небесата.

Благодаря на клубовете, в които съм играл, че винаги са уважавали чувствата ми и са ми позволявали да се посветя на страната си, когато е настъпвал моментът да облека националния екип. И, разбира се, благодаря на Бог - без неговото напътствие и неговата воля дори не бихме могли да мечтаем, че ще стигнем толкова далеч.

Аз съм човек, който умее да бъде благодарен. Обичам ви толкова много, ще ми липсвате и винаги ще ви благодаря, че бяхте до нас - и до мен", добави още Лионел Меси след последния си мач за държавния тим по футбол на Аржентина.


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