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Феновете в Португалия категорични в анкета: Не искат Кристиано Роналдо в националния отбор

Феновете в Португалия категорични в анкета: Не искат Кристиано Роналдо в националния отбор

8 Октомври, 2026 08:30 1 024 1

  • кристиано роналдо-
  • португалия-
  • футбол-
  • жорже жезуш

Над 70 процента от гласувалите смятат, че Кристиано Роналдо вече няма място в националния отбо

Феновете в Португалия категорични в анкета: Не искат Кристиано Роналдо в националния отбор - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Обширното изявление, публикувано от Кристиано Роналдо във вторник, внесе нови щрихи в скандала около националния отбор. Капитанът на Португалия се извини за напускането на лагера на „мореплавателите“, но същевременно отправи директни критики към селекционера Жорже Жезуш, когото обвини, че на два пъти е нарушил дадената дума.

По този повод от вестник „А Бола“ пуснаха анкета към читателите си с въпрос: "Трябва ли Роналдо да се завърне в националния отбор. Във вота участваха над 25 хиляди души и той бе повече от категоричен.

Над 70 процента от гласувалите смятат, че Кристиано Роналдо вече няма място в националния отбор. Близо 14 процента вярват, че всичко ще се нормализира до броени дни. Около 7 процента считат, че Роналдо трябва да поеме ролята на играещ треньор, докато 6 процента споделят мнението, че Жорже Жезуш не е спазил думата си и в тима има място само за един от двамата. Накрая, около 3 процента от гласовете посочват, че „Тиаго Кравейро и Симао Коутиньо знаят най-добре“.


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  • 1 🤔🤔🤔🤔

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    За някой спортисти е трудно да слязат от върха, но този ден така или иначе все някога идва❗

    08:43 08.10.2026

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