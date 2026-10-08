Новини
Спорт »
Бг футбол »
Обявиха програмата за петнадесети и шестнадесети кръг на Първа лига

Обявиха програмата за петнадесети и шестнадесети кръг на Първа лига

8 Октомври, 2026 15:51 342 0

  • първа лига-
  • футбол-
  • програма-
  • левски-
  • цска-
  • лудогорец-
  • ботев пловдив-
  • черно море-
  • локомотив пловдив

Варненското дерби между Спартак и Черно море е насрочено за 21 ноември

Обявиха програмата за петнадесети и шестнадесети кръг на Първа лига - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, утвърди програмата за срещите от петнадесети и шестнадесети кръг на efbet Лига, както и отложената среща от десети кръг между Левски и Лудогорец.

EFBET ЛИГА - КРЪГ 15

20 НОЕМВРИ (Четвъртък)

  • 18:00 Септември - Локомотив Пд - DIEMA SPORT HD

21 НОЕМВРИ (Петък)

  • 14:45 Славия - Арда - DIEMA SPORT HD
  • 17:15 Спартак Варна - Черно море - DIEMA SPORT HD

22 НОЕМВРИ (Събота)

  • 13:00 Ботев Враца - ЦСКА 1948 - DIEMA SPORT HD
  • 15:30 Левски - Локомотив Сф - DIEMA SPORT HD
  • 18:00 Ботев Пловдив - ЦСКА - DIEMA SPORT HD

23 НОЕМВРИ (Неделя)

  • 18:00 Лудогорец - Дунав Русе - DIEMA SPORT HD

EFBET ЛИГА - КРЪГ 16

27 НОЕМВРИ (Четвъртък)

  • 18:00 Локо Сф - Славия - DIEMA SPORT HD

28 НОЕМВРИ (Петък)

  • 12:45 Локо Пд - Спартак Вн - DIEMA SPORT HD
  • 15:15 Ботев Вр - Лудогорец - DIEMA SPORT HD
  • 17:45 Черно море - Ботев Пд - DIEMA SPORT HD

29 НОЕМВРИ (Събота)

  • 12:30 Арда - ЦСКА 1948 - DIEMA SPORT HD
  • 15:00 Септември - Левски - DIEMA SPORT HD
  • 17:30 Дунав - ЦСКА - DIEMA SPORT HD

03 ДЕКЕМВРИ / ОТЛОЖЕНА СРЕЩА

  • 18:30 Левски - Лудогорец - DIEMA SPORT HD


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове