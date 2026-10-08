Обявиха програмата за петнадесети и шестнадесети кръг на Първа лига

Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, утвърди програмата за срещите от петнадесети и шестнадесети кръг на efbet Лига, както и отложената среща от десети кръг между Левски и Лудогорец.
EFBET ЛИГА - КРЪГ 15
20 НОЕМВРИ (Четвъртък)
- 18:00 Септември - Локомотив Пд - DIEMA SPORT HD
21 НОЕМВРИ (Петък)
- 14:45 Славия - Арда - DIEMA SPORT HD
- 17:15 Спартак Варна - Черно море - DIEMA SPORT HD
22 НОЕМВРИ (Събота)
- 13:00 Ботев Враца - ЦСКА 1948 - DIEMA SPORT HD
- 15:30 Левски - Локомотив Сф - DIEMA SPORT HD
- 18:00 Ботев Пловдив - ЦСКА - DIEMA SPORT HD
23 НОЕМВРИ (Неделя)
- 18:00 Лудогорец - Дунав Русе - DIEMA SPORT HD
EFBET ЛИГА - КРЪГ 16
27 НОЕМВРИ (Четвъртък)
- 18:00 Локо Сф - Славия - DIEMA SPORT HD
28 НОЕМВРИ (Петък)
- 12:45 Локо Пд - Спартак Вн - DIEMA SPORT HD
- 15:15 Ботев Вр - Лудогорец - DIEMA SPORT HD
- 17:45 Черно море - Ботев Пд - DIEMA SPORT HD
29 НОЕМВРИ (Събота)
- 12:30 Арда - ЦСКА 1948 - DIEMA SPORT HD
- 15:00 Септември - Левски - DIEMA SPORT HD
- 17:30 Дунав - ЦСКА - DIEMA SPORT HD
03 ДЕКЕМВРИ / ОТЛОЖЕНА СРЕЩА
- 18:30 Левски - Лудогорец - DIEMA SPORT HD
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