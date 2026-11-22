Ботев (Пловдив) и ЦСКА сътвориха голово шоу на "Колежа" и завършиха наравно 3:3 в дербито от 15-ия кръг на футболната Първа лига. Въпреки че "армейците" успяха да осъществят пълен обрат от 0:2 до 3:2, те допуснаха изравняване в края и така двата тима разделиха по точка.

Самуил Цонов блесна с два гола за "канарчетата" през първата част, за да даде аванс на своя тим, но през второто полувреме Жан-Филип Гбамен, Жоел Цварц и Леандро Годой направиха обрат за "червените". Все пак Мауро Родригес донесе равенството за Ботев осем минути преди края. ЦСКА пък завърши мача в намален състав заради втори жълт и съответно червен картон на Годой.

С точката на стадион "Христо Ботев" играчите на Маркус Гиздол остават на върха във временно класиране с равен актив от по 35 точки с Левски, но "сините" са с мач по-малко. Ботев (Пловдив) запазва петата си позиция с 24 точки.

Преди началото на двубоя легендата на „жълто-черните“ Атанас Пашев бе награден от ръководството на клуба по случай своя 63-ти рожден ден, а вратарят на пловдивчани Даниел Наумов бе отличен за своя юбилеен мач номер 50 с екипа на Ботев.

В първите минути на срещата „канарчетата“ опитаха да осъществят домакински натиск и стигнаха до първи точен удар още в четвъртата минута. Фьодор Лапоухов обаче се справи с изпълнението на Мауро Родригес.

„Червените“ отговориха в 14-ата минута, когато Леандро Годой се озова на стрелкова позиция отдясно по атаката на ЦСКА и насочи топката по диагонала, но Даниел Наумов се разтегна и отрази, а след това Ехидже Укаки изпревари Петко Панайотов, за да изчисти в корнер и да не позволи добавка. В 25-ата минута вратарят на Ботев направи още едно спасяване при точен изстрел на Анжело Мартино.

Точно след половин час игра възпитаниците на Станислав Генчев поведоха в резултата след добре разгърната бърза атака. Никола Солдо изведе Укаки с дълго подаване зад защитата отдясно и нигериецът веднага пусна успореден пас към Самуил Цонов, който засече на скорост неспасяемо в мрежата на Фьодор Лапоухов – 1:0.

Само шест минути по-късно юношата на „канарчетата“ се разписа за втори път по идентичен начин и отново след асистенция на Ехидже Укаки при центриране отдясно. Цонов изпревари Давид Пастор и завърши от въздуха с левия крак за 2:0.

До края на полувремето Наумов се намеси при удар на Бруно Жордао, а веднъж и Йоанис Питас стреля встрани от целта.

На почивката старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол направи двойна смяна, като пусна в игра Жоел Цварц и Бари Котър за сметка на Петко Панайотов и Давид Пастор. С началото на втората част „армейците“ притиснаха своя съперник и успяха да намалят изоставането си шест минути след подновяването на играта. Жан-Филип Гбамен се разписа с плътен шут от дъгата на наказателното поле.

В 57-мата минута „червените“ изравниха чрез Жоел Цварц, който се разходи между трима защитници в наказателното поле на „канарчетата“ и завърши технично покрай Даниел Наумов за 2:2.

Четири минути по-късно ЦСКА можеше да направи пълен обрат, но стражът на Ботев успя да отрази с крак удар на Бари Котър. Още при следващата атака на „червените“ Наумов отново имаше ключова намеса при изстрел на Цварц, а последвалата добавка на Питас прелетя над напречната греда.

На другата врата последва шанс пред Франклин Маскоте, който засече прострелно подаване на Богдан Костов от десния фланг, но неточно.

В 72-рата минута Даниел Наумов отново показа със своя рефлекс, за да спре опит на Йоанис Питас с глава след центриране от корнер.

Десет минути преди края на редовното време все пак възпитаниците на Маркус Гиздол осъществиха пълен обрат. Защитата на Ботев не се ориентира добре при центриране от фаул и на втора греда Диниш Алмейда върна към Леандро Годой, който от непосредствена близост прати топката в мрежата.

Веднага след подновяването на играта от центъра обаче "канарчетата" отговориха и възстановиха равенството. Карлос Меоти се откъсна на скорост отдясно, финтира двама бранители и комбинира с Мауро Родгирес, който майсторски отигра топката и реализира за 3:3.

ЦСКА завърши мача в намален състав, след като в 86-ата минута Леандро Годой бе изгонен от игра за втори жълт и съответно червен картон.

В третата минута от добавеното време отново Цварц получи шанс да донесе успеха на "армейците", изведен сам срещу Наумов, но вратарят на пловдивчани за пореден път бе на висота, за да не позволи да бъде преодолян и запази точката за своя отбор.

Ботев (Пловдив) – ЦСКА 3:3 (2:0)

голмайстори: 1:0 Самуил Цонов 31, 2:0 Самуил Цонов 36, 2:1 Жан Филип Гбамен 51, 2:2 Жоел Цварц 57, 2:3 Леандро Годой 80, 3:3 Мауро Родригес 82

стадион: „Христо Ботев“, гр. Пловдив

главен съдия: Геро Писков, гр. София

червен картон: Леандро Годой 86 (ЦСКА)

жълти картони: Асен Чандъров, Франклин Маскоте (Ботев Пловдив); Анжело Мартино, Леандро Годой (ЦСКА)

- състав на Ботев (Пловдив): Даниел Наумов, Владимир Мендеш, Симеон Петров, Никола Солдо, Марвин Зенгер, Ехидже Укаки (61 – Богдан Костов), Асен Чандъров (67 – Георги Миланов), Лукас Араужо, Мауро Родригес (83 - Брайън-Антъни Хайн), Самуил Цонов (67 – Карлос Меоти), Франклин Маскоте (83 - Алберто Салидо)

- състав на ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Давид Пастов, Диниш Алмейда, Факундо Родригес, Анжело Мартино (82 - Андрей Йорданов), Жан-Филип Гбамен, Бруно Жордао (83 - Макс Ебонг), Стефано Сенси, Петко Панайотов, Йоанис Питас (90+3 - Джеймс Ето'о), Леандро Годой