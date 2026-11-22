Рилски спортист победи Черно море с 84:79 в дербито от седмия кръг на Националната баскетболна лига. Успехът в „Арена СамЕЛион“ в Самоков беше четвърти пореден за домакините и ги изкачи на второ място във временното класиране.

Самоковци са с 6 победи и 1 загуба, докато Черно море остана на шестата позиция с 4 успеха и 3 поражения. Лидер е Миньор 2015, който има пълен актив от 7 победи и 14 точки.

Бъчков поведе домакините

Христо Бъчков беше най-резултатен за Рилски спортист с 21 точки и 10 борби. Деян Карамфилов и Чавдар Костов добавиха по 14 точки, а Красимир Петров завърши с 13.

За Черно море Реми Абел реализира 26 точки. Борислав Младенов записа 15 точки, 9 борби и 7 асистенции, но представянето му не беше достатъчно за варненския тим да стигне до победата.

Рилски спортист водеше с 46:42 на почивката, а след третата част разликата достигна 11 точки. В заключителния период гостите успяха да съкратят пасива си до две точки, но домакините задържаха преднината си до финалната сирена.

Следващите мачове са на 4 декември

В следващия кръг Рилски спортист ще гостува на Балкан на 4 декември. Черно море ще пътува до Стара Загора за двубой с Берое.

В другата среща от кръга Локомотив Пловдив победи Шумен с 85:77. Томислав Минков и Георги Кендеров бяха най-резултатни за пловдивския състав с по 15 точки.

Източници: bta.bg, bntnews.bg