Левски се върна към победите с 4:1 срещу Локомотив (София), а старши треньорът Хулио Веласкес определи успеха и спечелените три точки като най-важното от двубоя. Испанецът благодари на привържениците за подкрепата след загубата в предишния мач.

„Днес беше много важно да се завърнем към победите. След като загубихме последния мач, сега беше много важно да спечелим трите точки“, каза Веласкес.

Промяна в пресата след затрудненията

Треньорът призна, че представянето на Левски не е било равномерно, особено през първата част. Според него отборът е редувал добри действия с топката с моменти, в които е липсвало разбиране как и къде да бъдат атакувани свободните пространства.

„През първото полувреме редувахме моменти, в които правехме интересни неща с топката, с такива, в които ни липсваше разбиране как и къде точно да атакуваме пространствата“, заяви Веласкес.

Локомотив (София) е започнал срещата със схема 5-3-2, което е дало числено преимущество на гостите в центъра на терена. Веласкес пое отговорност за затрудненията при подреждането без топка и посочи, че е било необходимо да се промени начинът на пресиране.

„Това е моя отговорност. Те излязоха в 5-3-2 и играха с трима халфове в центъра, което правеше числено преимущество за тях. И трябваше да променим начина, по който пресираме“, каза треньорът.

Бурас и Митков се завърнаха

Веласкес открои и завръщането на футболисти след контузии. Акрам Бурас получи значително игрово време, преди да бъде заменен, а Асен Митков се появи с добра енергия и намерение да помогне на отбора.

„Изключително щастлив съм за футболистите, които се завръщат след контузии. С Акрам бях леко притеснен, защото му дадохме доста минути и беше важно да го заменим. Тези минути са много важни за него“, заяви Веласкес.

Треньорът прие допуснатия гол като част от мача, но подчерта, че Левски е имал възможности да вкара още. Той определи третото попадение като ключово за запазването на енергията и концентрацията през втората част.

Левски гостува на Марсилия

Следващото изпитание за Левски е гостуването на Олимпик Марсилия в Лига Европа на 26 ноември от 19:45 часа българско време. Веласкес заяви, че тимът му ще пътува с амбиция за победа, но призна трудността на задачата.

„Искаме да отидем в Марсилия и да спечелим. Цялата отговорност е за тима от Марсилия, но ние искаме да отидем и да се опитаме да спечелим, давайки си сметка колко е трудно това“, каза испанецът с усмивка.

В края на пресконференцията Веласкес коментира и раздялата с Оливер Камдем. По думите му договорът на футболиста е изтичал в края на сезона, а по различни причини и двете страни са искали да го прекратят.

Източници: bta.bg, sport1.bg