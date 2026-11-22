Исак Андреас Лангмо спечели състезанието по ски скокове от Световната купа в Лилехамер, показват официалните резултати на Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС). Кристофер Ериксен Сундал завърши втори, а третото място зае друг норвежец – Мариус Линдвик.

Лангмо е начело в крайното подреждане с резултат от 119,8 точки в системата на ФИС. Сундал е на 0,9 точки зад него, а Линдvik изостава с 2,4 точки. След тях се нареждат полякът Кацпер Томасияк и японецът Рен Никаидо.

Българският представител Владимир Зографски е класиран на 35-о място. В официалния списък има и един състезател, който не е стартирал – японецът Наоки Накамура.

Разминаване в подадената информация

Публикуваният по-рано материал на Българската телеграфна агенция представя Сундал като победител с 304 точки и посочва австриеца Рафаел Цимерман като втори. Тези данни не съвпадат с актуалната официална класация на ФИС за старта в Лилехамер, в която Лангмо е първи, Сундал – втори, а Цимерман е 12-и. ([]())

Разминаване има и при класирането на Владимир Зографски. В подадения текст той е посочен като 29-и, докато официалният резултат на ФИС го поставя на 35-о място.

Първият старт бе спечелен от Ембахер

Ден по-рано Стефан Ембахер спечели първото индивидуално състезание за мъже в Лилехамер. Австриецът събра 278 точки, пред Халвор Егер Гранеруд и Рафаел Цимерман. Сундал завърши пети, а Зографски – 28-и.

Лангмо, който в първия старт остана девети, се изкачи до върха във второто състезание от уикенда. Сундал добави второ място към петото си класиране от предишния ден.

Източници: bta.bg, vg.no