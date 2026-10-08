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Мира Андреева постави два рекорда на WTA 1000

Мира Андреева постави два рекорда на WTA 1000

8 Октомври, 2026 19:05 551 0

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Рускинята победи Екатерина Александрова в два тайбрека и стигна до полуфинал в Пекин. Следващата ѝ съперничка ще бъде Никола Бартункова

Мира Андреева постави два рекорда на WTA 1000 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мира Андреева се класира за полуфиналите на турнира WTA 1000 в Пекин след победа над сънародничката си Екатерина Александрова със 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). Мачът продължи 1 час и 53 минути и донесе на 19-годишната рускиня първи успех срещу Александрова.

С победата Андреева постави два рекорда. На 19 години и 154 дни тя стана най-младата тенисистка, достигнала до полуфинали на турнири WTA 1000 на твърда настилка и клей в рамките на един сезон. От 2009 г. насам това е успявала само Виктория Азаренка сред състезателките под 20 години.

Андреева стана и най-младата тенисистка с четири полуфинала в сериите WTA 1000. Тя изпревари Кори Гауф, която достигна до четвъртия си полуфинал на 19 години и 203 дни. Рускинята е и най-младата полуфиналистка в Пекин от 2007 г., когато до тази фаза стигна унгарката Агнеш Саваи.

Александрова имаше възможности и в двата сета, но Андреева успя да спечели решаващите разигравания. Във втората част тя поведе с 5:2 и сервираше за мача при 5:3, но Александрова върна пробива и стигна до нов тайбрек.

„Тя игра невероятно днес и съм много щастлива, че записах първата си победа срещу нея“, каза Андреева след мача.

Това е четвърти полуфинал за Андреева в турнир от най-високата категория под „Големия шлем“ и Итоговия турнир на WTA. През сезона тя стигна до финала в Мадрид и спечели Откритото първенство на Франция.

Съперничка на Андреева в полуфинала ще бъде Никола Бартункова. Чехкинята победи седмата поставена Каролина Мухова с 6:3, 6:0 и за първи път в кариерата си достигна до полуфинал на WTA 1000. След турнира Бартункова ще дебютира в топ 30 на световната ранглиста.

Полуфиналът между Андреева и Бартункова е насрочен за 10 октомври в Пекин.


Китай
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