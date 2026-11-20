Карлос Алкарас продължи без загубен сет участието си на Финалите на ATP в Торино. Испанецът победи Флавио Коболи с 6:4, 6:1 за 66 минути и завърши груповата фаза с три успеха от три мача.

Алкарас започна двубоя с пробив още в първия гейм. Това се оказа единственият брейк в първия сет, който седемкратният шампион от турнирите от Големия шлем спечели с 6:4. Във втората част испанецът отново проби в началото, а след това реализира още два пробива за крайното 6:1.

„Мачът беше важен, чувствах се добре“, заяви Алкарас след срещата. Испанецът влезе в двубоя с физически дискомфорт, но не показа признаци, че това му пречи да контролира играта срещу италианеца.

Победата осигури на Алкарас първото място в група „Иван Лендъл“. На полуфиналите той ще се изправи срещу Бен Шелтън, който завърши втори в другата група.

Двамата се срещнаха във финала на турнира в Париж преди две седмици. Тогава Алкарас спечели със 7:6(5), 7:5.

Флавио Коболи остана на последното място в групата след три поражения и без спечелен сет. Италианецът загуби от Даниил Медведев, Франсис Тиафо и Алкарас.

Медведев и Тиафо ще определят втория полуфиналист от групата. Победителят в този мач ще срещне Александър Зверев, който вече си осигури място в последната четворка.