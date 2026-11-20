Юлия Стаматова се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Анталия, Турция, с награден фонд 15 хиляди долара. Българката и представителката на домакините Дога Тюркмен, четвърти поставени в схемата, победиха вторите поставени Лаура Бьонер от Германия и Линда Севчикова от Чехия с 6:0, 6:3.

Мачът продължи 1 час и 14 минути. Стаматова и Тюркмен имаха пълен контрол още в началото и спечелиха първия сет без да загубят гейм. Във втората част те отново успяха да наложат темпото си и затвориха срещата в два сета.

В спора за трофея българо-турският тандем ще играе срещу победителките от двубоя между водачките в схемата Дария Йесипчук от Украйна и Каат Копез от Белгия и третите поставени румънки Стефания Боица и Анастасия Сафта.

За Стаматова това е поредно силно представяне на двойки в Анталия. В четвъртфиналите тя и Тюркмен победиха японките Сае Ногучи и Шихо Цуджиока с 2:6, 6:0, 10:8, след като спечелиха решителния шампионски тайбрек.