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Гей скандал взриви колумбийския национален отбор

Гей скандал взриви колумбийския национален отбор

9 Октомври, 2026 16:45 893 4

  • ричард риос-
  • колумбия-
  • футбол-
  • гей скандал

Новината предизвика вълна от коментари, превръщайки се в една от най-дискутираните теми в Страната на кафето

Гей скандал взриви колумбийския национален отбор - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гей скандал взриви колумбийския национален отбор. В центъра на събитията е футболистът Ричард Риос. Според местни жълти издания той е имал интимни връзки с мъже по време на престоя си в Португалия, когато игра за Бенфика. Към момента играчът запазва мълчание.

Новината предизвика вълна от коментари, превръщайки се в една от най-дискутираните теми в Страната на кафето. Спекулациите засягат един от най-популярните и скъпи футболисти в Колумбия и очаквано предизвикаха огромен интерес.

Самият футболист, понастоящем в Ал Итихад, също не е коментирал темата, запазвайки пълно мълчание по въпроса, което допълнително налива масло в огъня.


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  • 1 Асан Насилев

    9 0 Отговор
    Че кое му е скандалното? В парламента всички сме такива.

    16:49 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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