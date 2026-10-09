Гей скандал взриви колумбийския национален отбор. В центъра на събитията е футболистът Ричард Риос. Според местни жълти издания той е имал интимни връзки с мъже по време на престоя си в Португалия, когато игра за Бенфика. Към момента играчът запазва мълчание.

Новината предизвика вълна от коментари, превръщайки се в една от най-дискутираните теми в Страната на кафето. Спекулациите засягат един от най-популярните и скъпи футболисти в Колумбия и очаквано предизвикаха огромен интерес.

Самият футболист, понастоящем в Ал Итихад, също не е коментирал темата, запазвайки пълно мълчание по въпроса, което допълнително налива масло в огъня.

Richard Ríos comenta rumores sobre affair com outro homem. https://t.co/TjEqPhjMSi — POP Mais (@sitepopmais) October 5, 2026