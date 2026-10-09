Гей скандал взриви колумбийския национален отбор. В центъра на събитията е футболистът Ричард Риос. Според местни жълти издания той е имал интимни връзки с мъже по време на престоя си в Португалия, когато игра за Бенфика. Към момента играчът запазва мълчание.
Новината предизвика вълна от коментари, превръщайки се в една от най-дискутираните теми в Страната на кафето. Спекулациите засягат един от най-популярните и скъпи футболисти в Колумбия и очаквано предизвикаха огромен интерес.
Самият футболист, понастоящем в Ал Итихад, също не е коментирал темата, запазвайки пълно мълчание по въпроса, което допълнително налива масло в огъня.
Richard Ríos comenta rumores sobre affair com outro homem. https://t.co/TjEqPhjMSi— POP Mais (@sitepopmais) October 5, 2026
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Асан Насилев
16:49 09.10.2026
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