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Спартак Варна победи Ботев Враца с гол на Ханне
  Тема: Български спортни успехи

Спартак Варна победи Ботев Враца с гол на Ханне

10 Октомври, 2026 17:24 425 1

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Варненци взеха първи успех на стадион „Христо Ботев“ във Враца от 41 години

Спартак Варна победи Ботев Враца с гол на Ханне - 1
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Спартак 1918 (Варна) победи Ботев (Враца) с 1:0 като гост в първия мач от 11-ия кръг на efbet Лига. Единственото попадение на стадион „Христо Ботев“ отбеляза Бубакар Ханне в 58-ата минута.

Победата е трета за Спартак Варна от началото на сезона и първа за тима от 10 август, когато варненци спечелиха срещу Локомотив Пловдив. Успехът има и историческо значение за гостите, които за първи път от 41 години печелят на стадион „Христо Ботев“ във Враца.

Ханне реши мача след почивката

Домакините започнаха по-активно и в началото Мартин Смоленски получи възможност за удар в наказателното поле, но изстрелът му беше блокиран. Малко по-късно Пламен Илиев спаси удар с глава на Мартин Петков.

Спартак отговори в 23-ата минута. Чидера Окох стреля, но Марин Орлинов отрази удара, а при добавката Самуел Майор също не успя да преодолее вратаря на Ботев Враца.

В 55-ата минута Радослав Цонев пропусна добра възможност за домакините, като изпрати топката на сантиметри от вратата на Илиев. Три минути по-късно Спартак поведе. Жота Лопес напредна и подаде към Бубакар Ханне, който завърши атаката с точен удар.

В 72-ата минута варненци можеха да удвоят аванса си. Чидера Окох беше изведен сам срещу Марин Орлинов, но стреля в тялото на вратаря. До края нови опасни положения не бяха създадени и Спартак запази преднината си.

Спартак се изкачи до седмото място

След третия си успех в първенството Спартак Варна събра 13 точки и заема седмо място в класирането. Ботев Враца остава девети с 9 точки.

В следващия кръг Ботев Враца ще гостува на Локомотив София. Спартак Варна ще има визита на Дунав Русе на 24 октомври.

Източници: bta.bg


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  • 1 Биско Чекмеджето

    3 0 Отговор
    Спартаче - юначе!

    17:29 10.10.2026

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