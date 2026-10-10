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Челси разгроми Борнемут с 5:1

Челси разгроми Борнемут с 5:1

10 Октомври, 2026 19:55 470 0

  • челси-
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  • брайтън-
  • висша лига-
  • английски футбол

Джордан Хендерсън и Жоао Педро вкараха по два гола за успеха на лондончани

Челси разгроми Борнемут с 5:1 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Челси разгроми Борнемут с 5:1 в мач от шестия кръг на английската Висша лига. Лондончани започнаха двубоя на висока скорост и поведоха с 2:0 още в третата минута след голове на Джордан Хендерсън и Морган Роджърс.

След почивката Жоао Педро добави две попадения за домакините. Еванилсон отбеляза почетния гол за Борнемут, а Хендерсън се разписа за втори път в 70-ата минута, за да оформи крайния резултат.

Успехът изкачи Челси до петото място с 10 точки. Борнемут остана 18-и с 3 точки и се намира в зоната на изпадащите.

Брайтън спечели с човек по-малко

Брайтън продължи силното си представяне с победа с 2:0 като гост на Съндърланд. Гостите играха с човек по-малко от 57-ата минута, когато Паскал Струик получи червен картон.

Максим Де Койпер даде преднина на Брайтън в 53-ата минута. Съндърланд оказа натиск в края на срещата, но не успя да изравни. В добавеното време Жауен Хаджам реализира втория гол за гостите.

Брайтън заема третото място с 13 точки. Съндърланд е 15-и с 4 точки.

Равенство в Бирмингам и обрат на Ипсуич

Астън Вила и Брентфорд завършиха 2:2 в Бирмингам. Йегор Ярмолук откри за гостите в 10-ата минута, а Николас Джаксън изравни само две минути по-късно.

Астън Вила стигна до пълен обрат с гол на Джон Макгин, но Кристофер Айер изравни за Брентфорд в 79-ата минута. Брентфорд е четвърти с 10 точки, докато Астън Вила заема 14-ото място с 5 точки.

Ипсуич победи Фулъм с 2:1 след обрат. Раян Сесеньон даде преднина на лондончани след почивката, но в края Уатара и Дара О'Ший донесоха успеха на Ипсуич. Тимът се изкачи на девето място с 9 точки, а Фулъм е предпоследен с 2 точки.

Начело в класирането са Манчестър Сити и Арсенал с по 15 точки. След тях са Брайтън с 13, Челси и Брентфорд с по 10, а Лийдс, Ливърпул и Евертън имат по 9 точки.

Източници: bta.bg


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