Винсент Луис спечели Ironman Kona 2026 в дебюта си

Винсент Луис спечели световното първенство Ironman в Кона при дебюта си на легендарното състезание в Хавай. Французинът завърши с неофициално време 7:47:27 и остави зад себе си норвежеца Густав Иден и американеца Матю Маркуард.

Иден финишира втори за 7:49:03, на 1 минута и 36 секунди от победителя. Маркуард зае третото място с 7:49:59, на 56 секунди зад норвежеца. Резултатите са посочени като неофициални в първоначалните таблици на NBC Sports.

Луис спечели след 3,8 километра плуване, 180 километра колоездене и маратон

Програмата на Ironman включва 3,8 километра плуване, 180 километра колоездене и 42,2 километра бягане. Луис премина плувния сегмент за 48:31 минути, измина велосипедната дистанция за 4:15:42 часа и завърши маратона за 2:38:36 часа.

Иден записа най-бързото бягане в състезанието – 2:36:58 часа. Според списание Triathlon Magazine норвежецът и Маркуард са получили по три минути наказание за нарушаване на правилата за изтегляне.

Втори финал за Иден, историческа победа за Франция

Иден, който спечели световната титла през 2022 година, остана близо до Луис в заключителната част на маратона. „Когато хората започнаха да забавят темпото, видях Винсент пред себе си и си помислих: „Това е моят ден“, заяви норвежецът, цитиран от Triathlon Magazine.

За Луис победата има допълнително значение, тъй като той беше обявил състезанието за последно в кариерата си. След триумфа в Кона обаче французинът може да преразгледа решението си. Според Front Pack той е станал първият французин, спечелил световната титла Ironman в Кона.

Състезанието през 2026 година бележи и връщането към еднодневен формат в Кона, при който мъжете и жените се състезават на едно и също място. Ironman обяви Кайлуа-Кона за домакин на световното първенство на 10 октомври 2026 година.

Източници: nbcsports.com, triathlonmagazine.ca, frontpacksports.com