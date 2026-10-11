Новини
Спорт »
Други спортове »
Винсент Луис спечели Ironman Kona 2026 в дебюта си

Винсент Луис спечели Ironman Kona 2026 в дебюта си

11 Октомври, 2026 05:48, обновена 11 Октомври, 2026 05:51 468 0

  • ironman-
  • винсент луис-
  • густав иден-
  • триатлон

Французинът триумфира с неофициално време 7:47:27. Густав Иден и Матю Маркуард допълниха подиума в Хавай

Винсент Луис спечели Ironman Kona 2026 в дебюта си - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Винсент Луис спечели световното първенство Ironman в Кона при дебюта си на легендарното състезание в Хавай. Французинът завърши с неофициално време 7:47:27 и остави зад себе си норвежеца Густав Иден и американеца Матю Маркуард.

Иден финишира втори за 7:49:03, на 1 минута и 36 секунди от победителя. Маркуард зае третото място с 7:49:59, на 56 секунди зад норвежеца. Резултатите са посочени като неофициални в първоначалните таблици на NBC Sports.

Луис спечели след 3,8 километра плуване, 180 километра колоездене и маратон

Програмата на Ironman включва 3,8 километра плуване, 180 километра колоездене и 42,2 километра бягане. Луис премина плувния сегмент за 48:31 минути, измина велосипедната дистанция за 4:15:42 часа и завърши маратона за 2:38:36 часа.

Иден записа най-бързото бягане в състезанието – 2:36:58 часа. Според списание Triathlon Magazine норвежецът и Маркуард са получили по три минути наказание за нарушаване на правилата за изтегляне.

Втори финал за Иден, историческа победа за Франция

Иден, който спечели световната титла през 2022 година, остана близо до Луис в заключителната част на маратона. „Когато хората започнаха да забавят темпото, видях Винсент пред себе си и си помислих: „Това е моят ден“, заяви норвежецът, цитиран от Triathlon Magazine.

За Луис победата има допълнително значение, тъй като той беше обявил състезанието за последно в кариерата си. След триумфа в Кона обаче французинът може да преразгледа решението си. Според Front Pack той е станал първият французин, спечелил световната титла Ironman в Кона.

Състезанието през 2026 година бележи и връщането към еднодневен формат в Кона, при който мъжете и жените се състезават на едно и също място. Ironman обяви Кайлуа-Кона за домакин на световното първенство на 10 октомври 2026 година.

Източници: nbcsports.com, triathlonmagazine.ca, frontpacksports.com


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове