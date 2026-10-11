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Цветан Иванов спечели Купата на Австралия със Саут Мелбърн
  Тема: Български спортни успехи

Цветан Иванов спечели Купата на Австралия със Саут Мелбърн

11 Октомври, 2026 17:54 500 0

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Българският специалист е анализатор в щаба на Синиша Кохаджич

Цветан Иванов спечели Купата на Австралия със Саут Мелбърн - 1
Снимка: sbssportau
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Българският специалист Цветан Иванов спечели Купата на Австралия по футбол с отбора на Саут Мелбърн. Тимът победи Мелбърн Виктъри с 4:3 след изпълнение на дузпи във финала на турнира, игран пред 29 911 зрители на стадион „AAMI Park“ в Мелбърн.

Иванов е анализатор в щаба на старши треньора Синиша Кохаджич, който изведе Саут Мелбърн до историческия успех. Клубът стана първият от втория австралийски ешелон, спечелил националната купа.

Драматичен финал и решаващи дузпи

Редовното време завърши без голове. В продълженията двата отбора си размениха по едно попадение, а Саут Мелбърн стигна до изравняването в 117-ата минута чрез резервата Максимилиан Микола.

При наказателните удари футболистите на Саут Мелбърн бяха точни и при четирите си опита. За Мелбърн Виктъри пропуснаха Харисън Сойър и Джейсън Дейвидсън, което реши изхода на финала.

Триумфът поставя Саут Мелбърн сред историческите победители в турнира, който се провежда от 2014 г. Мелбърн Виктъри остава с две спечелени купи – през 2015 и 2021 г., както и с два загубени финала – през 2024 и 2026 г.

Източници: bta.bg, abc.net.au


Австралия
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