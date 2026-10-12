Капитанът на Ливърпул за Ман Сити: На терена е едно, извън него е друго

Капитанът на Ливърпул Върджил ван Дайк обяви, че „определено ще сподели своите коментари“ относно решението за виновност на Манчестър Сити, но едва след като целият процес по обжалване приключи.

Манчестър Сити наскоро бяха признати за виновни в нарушаване на цели 114 финансови правила от независима комисия. Сега се очаква тежко наказание, което може да варира от изпадане от лигата до отнемане на спечелени титли. Сити продължават да настояват за своята невинност и са подали жалба, което предвещава дълго проточване на сагата, започнала преди години.

Периодът на нарушенията, обхващащ годините от 2009 до 2018 г., съвпада с времена, когато Ливърпул е завършвал втори в класирането веднъж - през 2014 г. Играчите, които Сити са успели да привлекат благодарение на надутите си приходи, формираха основната част от отбора, който се конкурираше с Ливърпул на Юрген Клоп, изпреварвайки ги за титлата през 2019 и 2022 г.

В тези отбори неизменно присъстваше и Ван Дайк, чиято витрина с трофеи би била значително по-богата, ако не бяха успехите на манчестърци.

„Единственото нещо, което мога да кажа, защото случаят все още тече, е, че наистина съм се наслаждавал на съперничеството. Но това е на терена, а случилото се извън него е съвсем друга история. Тъй като все още е в ход, не е добра идея да коментирам случая. Когато всичко бъде надлежно уредено, определено ще споделя своите коментари по въпроса, но засега нека изчакаме и видим", сподели Ван Дайк.

Защитникът беше част от състава на Ливърпул, който събра 97 точки през 2019 г. и 92 точки през 2022 г., но и в двата случая завърши на второ място.

Въпреки враждебната атмосфера, Манчестър Сити показа безмилостно представяне през второто полувреме, спечелвайки с 3:0 в неделя вечерта.

„През второто полувреме червеният картон промени мача, особено когато допуснеш бързо гол след това. Факт е, че останахме с 10 души и допуснахме бърз гол, което отново направи мача много труден", сподели Ван Дайк.