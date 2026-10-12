Джовани Малаго очаква да бъде издигнат отново за президент на Италианската футболна федерация (FIGC) на изборите на 14 декември. „Ако очаквам повторна кандидатура? Скромно казано, да“, заяви той пред Rai Radio 1.

Малаго уточни, че окончателното решение трябва да бъде взето от футболните структури. Клубовете от Серия А ще обсъдят позицията си на 16 октомври. „Смятам, че е редно и задължително те да решат. Зависи от тях. Разбира се, надявам се“, каза той.

Кандидатурата все още не е официална

Към 12 октомври кандидатурата на Малаго не е официално внесена. Той обаче даде ясен знак, че иска да остане начело на федерацията, след като през юни беше избран с 68,58% от гласовете. Другият кандидат Джовани Абете получи 29,17%.

Предишният вот беше поставен под въпрос заради липсата на регистрация на Малаго като член на FIGC. Според правилата това е необходимо условие за заемане на президентския пост. Именно този проблем наложи провеждането на нови избори.

Малаго стана комисар на федерацията

На 6 октомври Италианският олимпийски комитет постави FIGC под специална администрация и назначи самия Малаго за извънреден комисар. Решението беше одобрено единодушно от неговите ръководни органи.

Така Малаго загуби президентския пост, но запази управленска роля до провеждането на новия вот. Председателят на Италианския олимпийски комитет Лучано Буонфильо заяви, че Малаго е станал жертва на административен пропуск и че не е било справедливо той да понесе последствията.

„Това е тъжен и неудобен случай, но в крайна сметка надделяха логиката и здравият разум“, каза Малаго след решението.

Изборите са насрочени за 14 декември

Новото гласуване трябва да определи както президента, така и федералния съвет на FIGC. То ще се състои на 14 декември в Рим. Дотогава Малаго ще изпълнява функциите на извънреден комисар и ще ръководи подготовката на изборите.

Изходът зависи от официалното издигане на кандидатурата му и от подкрепата на отделните футболни компоненти. Серия А вече застана зад постигнатото споразумение за управление на федерацията, но окончателното решение за кандидатурата ще бъде взето преди изборното събрание.