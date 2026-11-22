Дониел Мален се превърна в големия герой за Рома при победата с 5:1 като гост на Парма. Нидерландският нападател отбеляза четири попадения, а Родриго Мора добави още едно за четвъртия пореден успех на римляните в Серия А.

Мален откри резултата в 39-ата минута след центриране отдясно и прецизен удар. Парма изравни в 54-ата минута чрез Неста Елфеж, който се възползва от грешка в средата на терена. Равенството обаче се задържа кратко.

В 68-ата минута Мален отново изведе Рома напред след подаване на Уесли. Три минути по-късно Родриго Мора се възползва от отбита топка и покачи на 3:1. Нападателят оформи хеттрика си в 77-ата минута, а в самия край преодоля вратаря на Парма и изпрати топката в празната врата за крайното 5:1.

Мален оглави голмайсторската класация

Четирите гола изведоха Мален начело при реализаторите в първенството. Според АНСА той е достигнал 26 попадения през календарната 2026 година и е най-резултатният футболист в петте водещи европейски първенства за годината.

„Не беше лесен мач. Да вкараш четири гола е страхотно усещане“, заяви Мален пред DAZN след срещата. Той добави, че е щастлив в Рома и че трудните моменти са част от футбола.

Гасперини похвали реакцията на отбора

Треньорът Джан Пиеро Гасперини насочи вниманието не само към головете, но и към реакцията след изравняването на Парма. „Резултатът не показва колко труден беше мачът“, каза той пред Sky Sport. По думите му допуснатият гол е можел да повлияе психологически на отбора, но Рома е реагирала силно.

Гасперини определи Мален като футболист, който се изявява най-добре в настоящата роля и се съчетава отлично с начина, по който играе Рома. Тимът вече има четири поредни победи в Серия А и временно заема второ място, на две точки от лидера Лацио.

Следващото изпитание за Рома ще бъде в Шампионската лига. На 25 ноември отборът гостува на Пари Сен Жермен в Париж в мач от петия кръг на основната фаза.

Източници: ansa.it, sport.sky.it, fd-nm-prod-a5gydbcbhyhffph0.z02.azurefd.net