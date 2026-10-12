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Чешки треньор стана хит в мрежата: Не погледна пищната водеща по време на цялото интервю

Чешки треньор стана хит в мрежата: Не погледна пищната водеща по време на цялото интервю

12 Октомври, 2026 22:46 807 13

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  • куриозно интервю-
  • усти над лабем-
  • сабина якшова-
  • вирусно видео-
  • бюст

Старши треньорът на "Усти над Лабем" Давид Оулехла дава анализ след поражение на своя отбор пред репортерката Сабина Якшова

Чешки треньор стана хит в мрежата: Не погледна пищната водеща по време на цялото интервю - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Кратко интервю след мач в Чехия се превърна в истински интернет хит, но не заради казаното за футбола, а заради погледа на треньора.

Старши треньорът на "Усти над Лабем" Давид Оулехла дава анализ след поражение на своя отбор пред пищната репортерка Сабина Якшова. Разговорът е под минута и е публикуван в официалния Instagram профил на клуба, откъдето го забелязва сръбският "Новости".

Най-интересното е, че през цялото време Оулехла умишлено избягва да погледне към водещата, която беше изпъчила своя бюст. Той е обърнат леко встрани и фиксира погледа си някъде в далечината, което веднага направи впечатление на зрителите.

В социалните мрежи бързо плъзна обяснение, че поведението му е жест към жена му. Твърди се, че тя не искала той да гледа други жени по телевизията и той стриктно спазвал обещанието. До момента обаче няма пряко доказателство, че самият треньор е казвал това в интервюто.

Коментарите под видеото са разделени – едни се шегуват, че жена му стои точно зад оператора и го наблюдава, а други го поздравяват за желязната дисциплина и лоялност.

Едно е сигурно – вместо за загубата на "Усти над Лабем", всички вече говорят само за накъде гледа Оулехла.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 трака-лака

    3 0 Отговор
    Тя пък как се е облякла само, направо иска да го провокира...

    23:01 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Стенли

    2 0 Отговор
    Браво железен , а това моме по ще му приляга една друга роля , не репортерка 😁😜

    23:05 12.10.2026

  • 8 Ха ха

    3 1 Отговор
    Е какво да и гледа на тая тунингован, силиконова табуретка!

    Коментиран от #11, #12

    23:05 12.10.2026

  • 9 Стенли

    1 0 Отговор
    Дай на батко да ги мачка до зори докат заспи 😜😏

    23:06 12.10.2026

  • 10 Стенли

    0 0 Отговор
    Ей факти големи сте моралисти , ама иначе публикувани такива неща , и като чета какви вицове публикувате не за триене , ами направо за глобяване сте 🤔

    23:09 12.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ха ха":

    Абе за турски ч и става 😜

    23:11 12.10.2026

  • 13 7858456

    0 0 Отговор
    браво на човека , долни мънстии са плъзнали насякъде и само с една голота пробиват

    23:12 12.10.2026

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