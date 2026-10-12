Чешки треньор стана хит в мрежата: Не погледна пищната водеща по време на цялото интервю

Кратко интервю след мач в Чехия се превърна в истински интернет хит, но не заради казаното за футбола, а заради погледа на треньора.

Старши треньорът на "Усти над Лабем" Давид Оулехла дава анализ след поражение на своя отбор пред пищната репортерка Сабина Якшова. Разговорът е под минута и е публикуван в официалния Instagram профил на клуба, откъдето го забелязва сръбският "Новости".

Най-интересното е, че през цялото време Оулехла умишлено избягва да погледне към водещата, която беше изпъчила своя бюст. Той е обърнат леко встрани и фиксира погледа си някъде в далечината, което веднага направи впечатление на зрителите.

В социалните мрежи бързо плъзна обяснение, че поведението му е жест към жена му. Твърди се, че тя не искала той да гледа други жени по телевизията и той стриктно спазвал обещанието. До момента обаче няма пряко доказателство, че самият треньор е казвал това в интервюто.

Коментарите под видеото са разделени – едни се шегуват, че жена му стои точно зад оператора и го наблюдава, а други го поздравяват за желязната дисциплина и лоялност.

Едно е сигурно – вместо за загубата на "Усти над Лабем", всички вече говорят само за накъде гледа Оулехла.