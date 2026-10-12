Чешки треньор стана хит в мрежата: Не погледна пищната водеща по време на цялото интервю

Кратко интервю след мач в Чехия се превърна в истински интернет хит, но не заради казаното за футбола, а заради погледа на треньора.
Старши треньорът на "Усти над Лабем" Давид Оулехла дава анализ след поражение на своя отбор пред пищната репортерка Сабина Якшова. Разговорът е под минута и е публикуван в официалния Instagram профил на клуба, откъдето го забелязва сръбският "Новости".
Най-интересното е, че през цялото време Оулехла умишлено избягва да погледне към водещата, която беше изпъчила своя бюст. Той е обърнат леко встрани и фиксира погледа си някъде в далечината, което веднага направи впечатление на зрителите.
В социалните мрежи бързо плъзна обяснение, че поведението му е жест към жена му. Твърди се, че тя не искала той да гледа други жени по телевизията и той стриктно спазвал обещанието. До момента обаче няма пряко доказателство, че самият треньор е казвал това в интервюто.
Коментарите под видеото са разделени – едни се шегуват, че жена му стои точно зад оператора и го наблюдава, а други го поздравяват за желязната дисциплина и лоялност.
Едно е сигурно – вместо за загубата на "Усти над Лабем", всички вече говорят само за накъде гледа Оулехла.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 трака-лака
23:01 12.10.2026
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6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Стенли
23:05 12.10.2026
8 Ха ха
Коментиран от #11, #12
23:05 12.10.2026
9 Стенли
23:06 12.10.2026
10 Стенли
23:09 12.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Стенли
До коментар #8 от "Ха ха":Абе за турски ч и става 😜
23:11 12.10.2026
13 7858456
23:12 12.10.2026