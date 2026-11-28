Част от българските привърженици се върнаха у нас след насилието около мача между „Олимпик“ (Марсилия) и „Левски“ на стадион „Велодром“. Срещата от Лига Европа се игра в четвъртък вечерта и завърши с победа на домакините с 1:0.

Един от прибралите се фенове разказа, че е била нападната делегацията на „Левски“, която се е намирала в друг сектор. По думите му още преди мача той е предупредил, че извън гостуващия сектор може да възникне опасност.

„Нападнаха делегацията, която беше в другия сектор. Опитах се да ги предупредя преди мача, че може да се случи. Ако не си взема билет точно за гостуващия сектор – „клетката“, аз не бих отишъл там“, разказа фенът.

Той отрече да е имало провокация от страна на българските привърженици и заяви, че подобни твърдения се използват за оправдание на случилото се. Според разказа му българи във VIP сектора са скандирали „Само Левски!“ само веднъж, след което е започнало нападението.

„Това не е просто две агитки да се сбутат за половин минута. То си беше направо опит за убийство - 10 минути“, каза мъжът. Той смята, че домакините трябва да понесат тежка санкция, включително изваждане на отбора от турнира и забрана за участие за една или две години.

11 българи са пострадали

Министерството на външните работи съобщи, че 11 български граждани са пострадали при инцидентите. Шестима са били транспортирани до болнични заведения, а останалите са получили медицинска помощ на място. Всички потърсили медицинска помощ са били в стабилно състояние и без опасност за живота.

Друг фен описва напрежението по трибуните като особено тежко. „Виждаха се нашите фенове, които ги биеха от другата страна, не можеха да дойдат при нас“, разказа той пред NOVA.

„Левски“ ще подаде жалба

ПФК „Левски“ обяви, че ще подаде официална жалба и ще използва всички налични правни и дисциплинарни механизми за установяване и наказване на виновните за насилието. От клуба заявиха, че анализират решенията, взети по време на инцидентите, и обстоятелствата, при които са били взети.

УЕФА осъди сериозните прояви на насилие и безредици, включително сблъсъците между привърженици на стадиона. Към момента няма обявено окончателно дисциплинарно наказание за „Олимпик“ (Марсилия).

Източници: nova.bg, btvsport.bg