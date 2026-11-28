Радослав Янков завърши на пето място в паралелния гигантски слалом в Сноу Жуи, Китай, с който започна новият сезон в Световната купа по алпийски сноуборд.

36-годишният българин стартира състезанието със седмо време в квалификациите. В първия кръг той се изправи срещу австриеца Александър Пайер. Три врати преди финала Пайер опита да навакса изоставането си, излезе от своето трасе и блъсна Янков. Австриецът беше дисквалифициран, а българският състезател продължи напред.

На четвъртфиналите Янков срещна Бенямин Карл. Двамата се движеха почти равностойно по цялото трасе, но в края двукратният олимпийски шампион успя да натрупа минимална преднина. Карл спечели с 15 стотни от секундата и сложи край на участието на Янков, който остана пети в крайното класиране.

Кавизел стигна до победата

На финала Бенямин Карл се изправи срещу най-бързия от квалификациите Дарио Кавизел. Швейцарецът допусна неточност в горната част на трасето, но навакса изоставането и финишира с две десети от секундата пред австриеца.

Това беше четвърта победа на Кавизел в паралелния гигантски слалом и пети успех в кариерата му за Световната купа. Трети завърши Андреас Промегер. В малкия финал Роналд Фишналер допусна грешка в началото и не финишира. За 46-годишния Промегер класирането донесе 62-ри индивидуален подиум за Кристалния глобус.

Носителят на Кристалния глобус от последните два сезона Маурицио Бормолини не достигна до елиминациите. Италианецът остана 21-ви в квалификациите.

Янков започна сезона след подиум в Криница

Петото място в Китай идва след силен резултат на Янков в края на предишния сезон. През кампанията 2025/2026 българинът спечели бронз в паралелния гигантски слалом в Криница, Полша.

Вторият старт от новата кампания ще се проведе в Милин, Китай, на 5 и 6 декември. В календара на Световната купа следват състезанията в Кортина д'Ампецо на 12 декември, Кареца на 17 декември и Давос на 19 декември.

Източници: bta.bg