Кубарси: Всички знаем, че Ямал е най-добрият футболист в света, заслужава "Златната топка"

Защитникът на Барселона Пау Кубарси говори пред медиите преди гостуването на Галатасарай в Шампионската лига. Испанецът взе участие в официалната пресконференция заедно със старши треньора Ханзи Флик и предупреди, че каталунците ги очаква сериозно изпитание в Истанбул.

„Очакваме съперник с ясни атакуващи идеи, който ще даде всичко от себе си, особено пред собствена публика. Затова е изключително важно да бъдем напълно концентрирани още от първата минута“, заяви Кубарси.

Младият бранител обърна специално внимание на атмосферата, която привържениците на турския гранд създават по време на домакинските мачове.

„Познаваме силните страни на Галатасарай и знаем каква атмосфера ни очаква на техния стадион. Трябва да наложим собствената си игра и да обръщаме внимание на малките детайли. Началото със сигурност ще бъде трудно. Необходимо е да останем сплотени и концентрирани. Трябва да внимаваме с определени футболисти, но най-вече с отбора като цяло“, обясни той.

Кубарси коментира и предстоящия сблъсък с нападателя на Галатасарай Виктор Осимен, срещу когото вече е имал възможност да играе.

„Изправих се срещу Осимен още по време на дебюта си преди няколко години. Оттогава много неща се промениха както за него, така и за мен. Ще трябва да бъдем максимално концентрирани и да обърнем специално внимание на качествата му в атака“, добави защитникът.

Испанецът призна, че натовареният календар изисква внимателно управление на игровото му време.

„Натрупах доста мачове, а Флик се грижи за разпределението на минутите ми. Опитвам се да се възстановявам и да се грижа за себе си по най-добрия начин, за да мога да поддържам високо ниво“, сподели Кубарси.

Една от най-интересните теми на пресконференцията беше свързана с Ламин Ямал и възможността младата звезда на Барселона да спечели „Златната топка“.

„Всички знаем, че Ламин е най-добрият футболист в света. Това се вижда на терена и той заслужава „Златната топка“. Може би и аз бих могъл да бъда сред кандидатите, но с удоволствие бих му отстъпил наградата. Все пак той е по-популярният от двама ни“, каза с усмивка Кубарси.

В заключение 19-годишният футболист подчерта, че възрастта не може да служи като оправдание за представянето на терена, и изрази увереност в настоящото състояние на Барселона.

„Когато съм на терена, трябва да изпълнявам задълженията си като всички останали, независимо дали съм на 19 или на 34 години. Все още съм в началото на кариерата си и преживявам много нови неща, но това не е оправдание. Възрастта няма значение.

Не се чувстваме непобедими, защото всеки мач е различен. Въпреки това се намираме в много добър период, атмосферата в съблекалнята е изключително позитивна и имаме огромно доверие в собствените си възможности“, завърши Кубарси.