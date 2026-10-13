Русия и Украйна са далеч от постигне на енергийно примирие

Русия и Украйна не са постигнали официално споразумение за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Това се случва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви на 11 октомври, че двете страни са се договорили за незабавно „енергийно примирие“.

През нощта на 11 срещу 12 октомври руски сили са нанесли удари по комбинирана топлоелектрическа централа западно от Харков, по газова инфраструктура в Харковска област и по нефтохранилище в Сарни, Ривненска област. Информацията е посочена в анализ на Института за изследване на войната, който цитира потвърждения от руски и украински източници.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че само на 12 октомври руските сили са поразили шест украински енергийни обекта. По думите му украинската армия не е нанесла удари по руска енергийна инфраструктура през същата нощ.

„Украйна е готова да гарантира енергийното примирие, но Русия трябва да предприеме съответните стъпки“, заяви Зеленски.

Той обвърза евентуалното спиране на атаките с взаимност от страна на Москва и с официално сключено споразумение. По-рано украинският президент заяви, че Киев е готов да се въздържа от удари по руски рафинерии и други енергийни обекти, ако Русия прекрати атаките срещу украинската енергийна система.

Вашингтон говори за потенциална сделка

Обявлението на Тръмп предизвика разминаване между американската позиция и публичните изявления на Киев и Москва. Представител на Белия дом, цитиран от Axios, уточни, че става дума за „потенциална сделка“, а не за вече постигнато споразумение или установено примирие.

Това обяснение показва, че към 12 октомври не е имало потвърдено съгласие между Русия и Украйна. Зеленски заяви, че Киев очаква подробности от американската страна, а след последвалите руски удари каза, че няма индикации Москва да изпълнява условията на предложеното примирие.

Москва отхвърля по-широко прекратяване на огъня

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Зеленски се опитва да осигури пауза, за да възстанови украинската армия. Лавров каза, че не вярва украинският президент да е „заслужил почивка“ от войната.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не проявява интерес към предложението на Зеленски за 60-дневно примирие, което би позволило на Украйна да организира и проведе избори. По думите му Владимир Путин би могъл да разпореди еднодневно спиране на ударите за провеждане на избори, но Кремъл продължава да отхвърля по-дълго примирие.

Според Института за изследване на войната руската публична позиция показва, че Кремъл не е склонен на компромиси и продължава да преследва целта за пълна победа в Украйна. Към 12 октомври не е обявена дата за нови преговори или механизъм за наблюдение на евентуално енергийно примирие.

Източници: news.bg, axios.com, apnews.com