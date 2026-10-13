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Русия и Украйна са далеч от постигне на енергийно примирие
  Тема: Украйна

Русия и Украйна са далеч от постигне на енергийно примирие

13 Октомври, 2026 07:30 919 39

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  • украйна-
  • енергийно примирие-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • донбас

Руски удари са засегнали шест украински енергийни обекта след обявлението на Доналд Тръмп, Киев заяви готовност да спре атаките, ако Москва направи същото

Русия и Украйна са далеч от постигне на енергийно примирие - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Русия и Украйна не са постигнали официално споразумение за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Това се случва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви на 11 октомври, че двете страни са се договорили за незабавно „енергийно примирие“.

През нощта на 11 срещу 12 октомври руски сили са нанесли удари по комбинирана топлоелектрическа централа западно от Харков, по газова инфраструктура в Харковска област и по нефтохранилище в Сарни, Ривненска област. Информацията е посочена в анализ на Института за изследване на войната, който цитира потвърждения от руски и украински източници.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че само на 12 октомври руските сили са поразили шест украински енергийни обекта. По думите му украинската армия не е нанесла удари по руска енергийна инфраструктура през същата нощ.

„Украйна е готова да гарантира енергийното примирие, но Русия трябва да предприеме съответните стъпки“, заяви Зеленски.

Той обвърза евентуалното спиране на атаките с взаимност от страна на Москва и с официално сключено споразумение. По-рано украинският президент заяви, че Киев е готов да се въздържа от удари по руски рафинерии и други енергийни обекти, ако Русия прекрати атаките срещу украинската енергийна система.

Вашингтон говори за потенциална сделка

Обявлението на Тръмп предизвика разминаване между американската позиция и публичните изявления на Киев и Москва. Представител на Белия дом, цитиран от Axios, уточни, че става дума за „потенциална сделка“, а не за вече постигнато споразумение или установено примирие.

Това обяснение показва, че към 12 октомври не е имало потвърдено съгласие между Русия и Украйна. Зеленски заяви, че Киев очаква подробности от американската страна, а след последвалите руски удари каза, че няма индикации Москва да изпълнява условията на предложеното примирие.

Москва отхвърля по-широко прекратяване на огъня

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Зеленски се опитва да осигури пауза, за да възстанови украинската армия. Лавров каза, че не вярва украинският президент да е „заслужил почивка“ от войната.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не проявява интерес към предложението на Зеленски за 60-дневно примирие, което би позволило на Украйна да организира и проведе избори. По думите му Владимир Путин би могъл да разпореди еднодневно спиране на ударите за провеждане на избори, но Кремъл продължава да отхвърля по-дълго примирие.

Според Института за изследване на войната руската публична позиция показва, че Кремъл не е склонен на компромиси и продължава да преследва целта за пълна победа в Украйна. Към 12 октомври не е обявена дата за нови преговори или механизъм за наблюдение на евентуално енергийно примирие.

Източници: news.bg, axios.com, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 За Русия Лъжата е като

    1 10 Отговор
    Въздухът и водата

    Те са неизменна чат от нея

    07:32 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Слава Украйна Героем слава

    4 7 Отговор
    Сама се справя със Русия и Китай

    Щом и САЩ я нападна в гръб значи стабилно мачка Руснаците

    Коментиран от #17

    07:34 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гюнтер

    1 7 Отговор
    Е поне се видя че Русия не струва

    Колкото и да и помагат една Украйна я Нокаутира

    07:35 13.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    6 0 Отговор
    Цитат на Зеленски:
    По думите му украинската армия не е нанесла удари по руска енергийна инфраструктура през същата нощ.
    Баце, шъ мъ прощаваш, ама не мое фрълиге дотам, еле да преодолеете ПВОто... Сите ви зулуми са акции на място от наемници...

    07:36 13.10.2026

  • 9 Улична Рускиня

    2 6 Отговор
    След Путин Русия ще е кофа за смет

    Коментиран от #19

    07:36 13.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Антирашист 4602

    2 1 Отговор
    Гн Тръмп ще налива пари в русия ,ще може да спре разузнаването нза Украйна,какво да си мислим за него ?

    07:38 13.10.2026

  • 12 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    6 2 Отговор
    МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    Коментиран от #23

    07:39 13.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ВЕЧНА СЛАВА НА ГЕРОИТЕ

    18 6 Отговор

    До коментар #4 от "Слава Украйна Героем слава":

    ВСУ и Украйна са живи легенди как анихилират ордите блатни 00ркове и устояват на толкова жестоки окупатори

    07:41 13.10.2026

  • 18 Сесесере2🤢🤮

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мара Джамбазовата Патка":

    Питай си...то с питане и до Цариград се стига...

    07:42 13.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Накратко

    13 1 Отговор
    На всички вече е ясно, че фашисткия агресор не иска мир.

    Коментиран от #39

    07:50 13.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Така е, Киев вече е в пламъци

    3 14 Отговор

    До коментар #12 от "МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ":

    и Кличко обяви евакуация.

    Коментиран от #26, #37

    07:52 13.10.2026

  • 24 Щом соросоидите вият на умряло

    2 9 Отговор
    значи нещата се движат в правилната посока!

    07:54 13.10.2026

  • 25 Тръмп си прави сделките и фалитите

    7 0 Отговор
    Тръмп сключи предателска „сделка с дявола“ Путин - изконен враг на САЩ , а Китай само печели от разрухата в Русия и падението на САЩ. Да обвиниш Украйна и Зеленски- жертви на руската агресия и борещи се за своето оцеляване и надмогване на агресията , за ръста на световните цени на нефта и дизела, а не от собственото си решение да водиш война с Иран и да поставяш мита за Канада е поредната наглост на Тръмп и подлост към съюзниците на САЩ в навечерието на избори, които Донлад ще изгуби...

    За разлика от Зеленски , Путин нито веднъж не е седнал на масата с намерение да иска да сключи мир..! За почти пет години война той многократно е заявявал, че преговорите за мир не го интересуват, докато не постигне целите си. А те са да смаже Украйна с капитулация и да инсталира отново някой послушен Янукович. В по-дългосрочен план - да разшири отново руските сфери на влияние и подчинение на Москва, до онова, което е било при СССР в Източна Европа , а НАТО да се разпадне...

    Тръмп и всички, които настояват Украйна да си смени президента, всъщност искат на негово място да дойде някой, който да спре да се бори за Свободата и независимост на Украйна и да вдигне бялото знаме за да може Путин да постигне тези си цели с помоща на Тръмп ....!

    Коментиран от #29

    07:55 13.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 БГР

    0 0 Отговор
    Зеленият потник пак не разбрал. Дони Перчема каза че става въпрос за рафинерии. А става въпрос за тях защото иска да купува гориво от руснаците.
    Така че всичко си е по план.

    07:57 13.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 НЕМОЖАЧи.ру

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Тръмп си прави сделките и фалитите":

    Едно е да искаш друго е да МОЖЕШ (справка сесесерето ☠️🍀)

    07:58 13.10.2026

  • 30 Стоянчо Пуканката

    1 0 Отговор
    Най-добрият агент на Кремъл за всички времена-Зелю, още може да вдига...цените на енергоресурсите. Затова забравете за каквото и да е било примирие!

    Въпрос с понижена трудност (като за умнокросиви): кой има интерес от високите цени на тунджата?

    ПП: Щетите, които Напудреното Носле причини на европците, никой друг до сега не е успявал...

    07:59 13.10.2026

  • 31 Оппа и Института не разбрал:)

    1 0 Отговор
    Тръмп никога не споменавал за "енергийно примирие" а само да не се обстрелват рафинерии!
    Зеленски може да си обрстрелва каквато си иска друга енергийна ифроструктура, като правят руснаците. И Тръмп ясно му го каза.

    Тоя Институт казвал ли е някога нещо близко до истината??? Каква е тази пристрастеност към него!
    Да не е от чара на пекарката?

    08:03 13.10.2026

  • 32 Прям

    1 1 Отговор
    Не бъде ли унищожена Украйна - бе се унищожи планетата.

    Коментиран от #34

    08:05 13.10.2026

  • 33 Брежнев

    2 0 Отговор
    какво примирие,това пак е епизод от тъпите изказвания на Рижият Перчем.

    08:07 13.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Мишел

    0 0 Отговор
    При ударите през нощта срещу Киев, руските ракети са засечени едва над Киев (украински източници).

    08:08 13.10.2026

  • 36 Русия не

    1 0 Отговор
    Била готова на компромиси?! Минските споразумения бяха добри за Украйна, но тя ги използва за въоръжаване. Преговорите в Истанбул пак бяха добри за Украйна но тя пак ги отказа и използва паузата...сега пак гледат да преметнат Русия. От не сключването на тези споразумения Украйна загуби 20% от територията си и 50% от ресурсите а за хора да не говорим. Русия си поизчисти ненужните затворници и малцинства но Украйна загуби украинци

    08:10 13.10.2026

  • 37 Прям

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Така е, Киев вече е в пламъци":

    Не само Киев - всички евроварвари ще да в пламъци.

    08:10 13.10.2026

  • 38 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Русия няма да търпи нацистка държава край себе си. Украйна ще изчезне като държава.

    08:11 13.10.2026

  • 39 Надълго

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Накратко":

    За победителите мир означава капитулация на лузърите и съгласие с условията на победителите.
    За препоръчване лузърите да приемат условията преди да загубят всичко! Като първото предложение е най-изгодно!
    А за инатестите лузъри остава само: "Ама поспри за малко бе бате, да си поема поне дъх" и накрая - и боя и торбата със сол. Ама тогава защо ли европейците ручаха жабетата?

    08:18 13.10.2026

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