Русия и Украйна са далеч от постигне на енергийно примирие

Русия и Украйна не са постигнали официално споразумение за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Това се случва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви на 11 октомври, че двете страни са се договорили за незабавно „енергийно примирие“.
През нощта на 11 срещу 12 октомври руски сили са нанесли удари по комбинирана топлоелектрическа централа западно от Харков, по газова инфраструктура в Харковска област и по нефтохранилище в Сарни, Ривненска област. Информацията е посочена в анализ на Института за изследване на войната, който цитира потвърждения от руски и украински източници.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че само на 12 октомври руските сили са поразили шест украински енергийни обекта. По думите му украинската армия не е нанесла удари по руска енергийна инфраструктура през същата нощ.
Той обвърза евентуалното спиране на атаките с взаимност от страна на Москва и с официално сключено споразумение. По-рано украинският президент заяви, че Киев е готов да се въздържа от удари по руски рафинерии и други енергийни обекти, ако Русия прекрати атаките срещу украинската енергийна система.
Вашингтон говори за потенциална сделка
Обявлението на Тръмп предизвика разминаване между американската позиция и публичните изявления на Киев и Москва. Представител на Белия дом, цитиран от Axios, уточни, че става дума за „потенциална сделка“, а не за вече постигнато споразумение или установено примирие.
Това обяснение показва, че към 12 октомври не е имало потвърдено съгласие между Русия и Украйна. Зеленски заяви, че Киев очаква подробности от американската страна, а след последвалите руски удари каза, че няма индикации Москва да изпълнява условията на предложеното примирие.
Москва отхвърля по-широко прекратяване на огъня
Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Зеленски се опитва да осигури пауза, за да възстанови украинската армия. Лавров каза, че не вярва украинският президент да е „заслужил почивка“ от войната.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не проявява интерес към предложението на Зеленски за 60-дневно примирие, което би позволило на Украйна да организира и проведе избори. По думите му Владимир Путин би могъл да разпореди еднодневно спиране на ударите за провеждане на избори, но Кремъл продължава да отхвърля по-дълго примирие.
Според Института за изследване на войната руската публична позиция показва, че Кремъл не е склонен на компромиси и продължава да преследва целта за пълна победа в Украйна. Към 12 октомври не е обявена дата за нови преговори или механизъм за наблюдение на евентуално енергийно примирие.
Източници: news.bg, axios.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 За Русия Лъжата е като
Те са неизменна чат от нея
07:32 13.10.2026
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4 Слава Украйна Героем слава
Щом и САЩ я нападна в гръб значи стабилно мачка Руснаците
Коментиран от #17
07:34 13.10.2026
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6 Гюнтер
Колкото и да и помагат една Украйна я Нокаутира
07:35 13.10.2026
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8 Гост
По думите му украинската армия не е нанесла удари по руска енергийна инфраструктура през същата нощ.
Баце, шъ мъ прощаваш, ама не мое фрълиге дотам, еле да преодолеете ПВОто... Сите ви зулуми са акции на място от наемници...
07:36 13.10.2026
9 Улична Рускиня
Коментиран от #19
07:36 13.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Антирашист 4602
07:38 13.10.2026
12 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ
Коментиран от #23
07:39 13.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ВЕЧНА СЛАВА НА ГЕРОИТЕ
До коментар #4 от "Слава Украйна Героем слава":ВСУ и Украйна са живи легенди как анихилират ордите блатни 00ркове и устояват на толкова жестоки окупатори
07:41 13.10.2026
18 Сесесере2🤢🤮
До коментар #15 от "Мара Джамбазовата Патка":Питай си...то с питане и до Цариград се стига...
07:42 13.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Накратко
Коментиран от #39
07:50 13.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Така е, Киев вече е в пламъци
До коментар #12 от "МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ":и Кличко обяви евакуация.
Коментиран от #26, #37
07:52 13.10.2026
24 Щом соросоидите вият на умряло
07:54 13.10.2026
25 Тръмп си прави сделките и фалитите
За разлика от Зеленски , Путин нито веднъж не е седнал на масата с намерение да иска да сключи мир..! За почти пет години война той многократно е заявявал, че преговорите за мир не го интересуват, докато не постигне целите си. А те са да смаже Украйна с капитулация и да инсталира отново някой послушен Янукович. В по-дългосрочен план - да разшири отново руските сфери на влияние и подчинение на Москва, до онова, което е било при СССР в Източна Европа , а НАТО да се разпадне...
Тръмп и всички, които настояват Украйна да си смени президента, всъщност искат на негово място да дойде някой, който да спре да се бори за Свободата и независимост на Украйна и да вдигне бялото знаме за да може Путин да постигне тези си цели с помоща на Тръмп ....!
Коментиран от #29
07:55 13.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 БГР
Така че всичко си е по план.
07:57 13.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 НЕМОЖАЧи.ру
До коментар #25 от "Тръмп си прави сделките и фалитите":Едно е да искаш друго е да МОЖЕШ (справка сесесерето ☠️🍀)
07:58 13.10.2026
30 Стоянчо Пуканката
Въпрос с понижена трудност (като за умнокросиви): кой има интерес от високите цени на тунджата?
ПП: Щетите, които Напудреното Носле причини на европците, никой друг до сега не е успявал...
07:59 13.10.2026
31 Оппа и Института не разбрал:)
Зеленски може да си обрстрелва каквато си иска друга енергийна ифроструктура, като правят руснаците. И Тръмп ясно му го каза.
Тоя Институт казвал ли е някога нещо близко до истината??? Каква е тази пристрастеност към него!
Да не е от чара на пекарката?
08:03 13.10.2026
32 Прям
Коментиран от #34
08:05 13.10.2026
33 Брежнев
08:07 13.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Мишел
08:08 13.10.2026
36 Русия не
08:10 13.10.2026
37 Прям
До коментар #23 от "Така е, Киев вече е в пламъци":Не само Киев - всички евроварвари ще да в пламъци.
08:10 13.10.2026
38 Мишел
До коментар #14 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Русия няма да търпи нацистка държава край себе си. Украйна ще изчезне като държава.
08:11 13.10.2026
39 Надълго
До коментар #21 от "Накратко":За победителите мир означава капитулация на лузърите и съгласие с условията на победителите.
За препоръчване лузърите да приемат условията преди да загубят всичко! Като първото предложение е най-изгодно!
А за инатестите лузъри остава само: "Ама поспри за малко бе бате, да си поема поне дъх" и накрая - и боя и торбата със сол. Ама тогава защо ли европейците ручаха жабетата?
08:18 13.10.2026