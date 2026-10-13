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Стивън Джерард: Не бих приел медала от Висшата лига, Манчестър Сити ограби много клубове

Стивън Джерард: Не бих приел медала от Висшата лига, Манчестър Сити ограби много клубове

13 Октомври, 2026 07:59 918 1

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  • футбол

В зависимост от окончателното решение съществува възможност част от тези отличия да бъдат отнети

Стивън Джерард: Не бих приел медала от Висшата лига, Манчестър Сити ограби много клубове - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Легендата на Ливърпул и бивш капитан на английския национален отбор Стивън Джерард коментира разследването срещу Манчестър Сити за нарушения на финансовите правила. Според представената информация „гражданите“ са признати за виновни по 114 от общо 115 обвинения, свързани с периода 2009–2018 година.

Окончателното решение за санкциите се очаква след няколко месеца, тъй като ръководството на Манчестър Сити продължава да отрича нарушенията и обжалва заключенията на независимата комисия.

През разглеждания период клубът, собственост на шейх Мансур бин Зайед Ал Наян, спечели четири титли на Англия. В зависимост от окончателното решение съществува възможност част от тези отличия да бъдат отнети.

Темата има особено значение за Джерард, който остана на крачка от титлата във Висшата лига през сезон 2013/14. Тогава Ливърпул водеше битка за първото място, но загуби предимството си в заключителните кръгове, а шампион стана именно Манчестър Сити.

"Нямам нищо лично срещу футболистите на Манчестър Сити от онова време. Те бяха невероятни. Изживяха своите моменти и може би заслужено. Но аз не съм човек, който би приел шампионски медал със задна дата. Отдавна съм приел, че не спечелих Висшата лига. Примирил съм се и с онова подхлъзване срещу Челси“, заяви Джерард.

Бившият халф обаче постави въпроса за останалите клубове, които според него също може да са били ощетени.

"Чувал съм много фенове и футболисти на Манчестър Сити да казват, че никой не може да им отнеме онези моменти. Но какво да кажем за моментите, които те отнеха от останалите? Не говоря само за себе си и Ливърпул. Става дума за Тотнъм, Манчестър Юнайтед, Евертън, за отборите в долната част на класирането и за тези, които са се борили за трофеи“, добави той.

Джерард е категоричен, че при окончателно потвърждаване на нарушенията наказанието трябва да бъде достатъчно сериозно.

"Точно за това трябва да се замислят играчите, привържениците и ръководителите на Манчестър Сити – за славата, която е била отнета от другите. Смятам, че наказанието трябва да обхваща няколко сезона. То трябва да бъде тежко, а не просто да се ограничава до една или две кампании“, завърши легендата на Ливърпул.


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    Прав е Стиви Джи

    08:51 13.10.2026

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