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Гасперини преди сблъсъка с Реал Мадрид: Любовта с Моуриньо остава настрана, публиката ще подкрепя Рома

Гасперини преди сблъсъка с Реал Мадрид: Любовта с Моуриньо остава настрана, публиката ще подкрепя Рома

13 Октомври, 2026 19:08 518 0

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Наставникът на Рома изрази задоволство от представянето на отбора си и набраната инерция

Гасперини преди сблъсъка с Реал Мадрид: Любовта с Моуриньо остава настрана, публиката ще подкрепя Рома - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини коментира емоционалната връзка между феновете на „римските вълци“ и бившия наставник на тима Жозе Моуриньо в навечерието на очаквания с огромен интерес мач срещу Реал Мадрид. В момента португалският специалист е начело на испанския гигант и се завръща в Рим за решаващия двубой.

Италианският наставник подчерта, че въпреки силното уважение, феновете на „Олимпико“ ще застанат твърдо зад своя настоящ отбор с първия съдийски сигнал.

„Между Моуриньо и тифозите имаше голяма любов и ние му дължим цялото уважение. Но съм убеден, че когато започне мачът утре, чувствата ще бъдат оставени настрана и публиката на Рома ще подкрепя единствено отбора си“, заяви Гасперини, цитиран от Gazzetta dello Sport.

Шега за уменията на Моуриньо на трансферния пазар

С характерното си чувство за хумор Гасперини не пропусна да коментира и стила на работа на португалския си колега, визирайки мащабните селекционни процеси, които Моуриньо традиционно води в своите клубове:

„Ако трябва да взема нещо от него, това ще бъде умението му да успява да купува страхотни футболисти, въпреки че това струва доста пари на клубовете му. В това отношение той наистина е фантастичен.“

Отлична форма и висок залог за класирането

Относно спортно-техническото състояние на Рома, Гасперини изрази задоволство от представянето на отбора си и набраната инерция. Той призна класата на съперника, но изрази увереност във възможностите на своите играчи:

„Намираме се в добър момент и сме в отлична форма. Имаме огромно желание да се изправим срещу един от най-големите отбори в Европа, въпреки че в момента те все още са в процес на изграждане под ръководството на новия си треньор. Не бива да забравяме, че това е тим, който наскоро победи Интер. Този мач е изключително престижен за нас и е от огромно значение за класирането.“


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