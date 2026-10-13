Младият вратар на Локомотив Горна Оряховица с 2 години извън футбола след нападението над рефер

Изключително тежка санкция бе наложена от Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз (БФС) на младия страж на Локомотив (Горна Оряховица) Александър Стоянов. Вратарят е със спрени състезателни права за срок от две години заради брутална физическа агресия срещу главния арбитър по време на двубой.

Грозните сцени се разиграли, след като Стоянов връхлетял върху съдията с прийоми от бойните изкуства и крак във въздуха, а след падането на рефера му нанесе и последващи удари. От футболната ни централа уточниха, че наложената двугодишна дисквалификация е максимално възможният размер на наказанието, предвиден в Дисциплинарния правилник за подобен тип провинения.

Сериозни санкции и за треньорския щаб

Дисциплинарните мерки за тима от Горна Оряховица не приключват дотук. Помощник-треньорът на „железничарите“ е глобен със сума от близо 400 евро (около 800 лв.) и няма да има право да води отбора от резервната скамейка в следващите два официални мача.

Други двама футболисти също пропускат предстоящите срещи

Съотборниците на Стоянов – Свилен Веселинов и Стефан Чукурлиев, които също получиха червени картони по време на същия напрегнат сблъсък, са санкционирани с лишаване от състезателни права за по два мача.

Скандалният инцидент и последвалата вълна от наказания поставят Локомотив (Горна Оряховица) в сериозна криза, а ръководството на клуба тепърва ще трябва да се справя с кадровите проблеми в състава

РЕШЕНИЯ НА СТК:

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За обиди на длъжностно лице след края на срещата, на основание чл.34, ал.1, т.5, т.9, колонка 4 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва Мартин Ангелов Байчев - пом.треньор на ОФК "Локомотив" гр. Горна Оряховица със забрана за изпълняване на функции за 2 срещи с глоба в размер на 387.50 евро.

Подлежащи на обжалване

По доклад за множество удари на длъжностно лице след края на срещата, довели до телесна повреда, ДК налага максимално предвиденото наказание в ДП, на основание чл.26 от ДП /2026/2027/ наказва Александър Ивайлов Стоянов – състезател на ОФК „Локомотив“ гр. Горна Оряховица със спиране на състезателни права за 2 /две/ години считано от 10.10.2026 година.

Решенията подлежат на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.