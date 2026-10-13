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Младият вратар на Локомотив Горна Оряховица с 2 години извън футбола след нападението над рефер

Младият вратар на Локомотив Горна Оряховица с 2 години извън футбола след нападението над рефер

13 Октомври, 2026 17:50 825 5

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Александър Стоянов прояви брутална физическа агресия срещу главния арбитър

Младият вратар на Локомотив Горна Оряховица с 2 години извън футбола след нападението над рефер - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изключително тежка санкция бе наложена от Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз (БФС) на младия страж на Локомотив (Горна Оряховица) Александър Стоянов. Вратарят е със спрени състезателни права за срок от две години заради брутална физическа агресия срещу главния арбитър по време на двубой.

Грозните сцени се разиграли, след като Стоянов връхлетял върху съдията с прийоми от бойните изкуства и крак във въздуха, а след падането на рефера му нанесе и последващи удари. От футболната ни централа уточниха, че наложената двугодишна дисквалификация е максимално възможният размер на наказанието, предвиден в Дисциплинарния правилник за подобен тип провинения.

Сериозни санкции и за треньорския щаб

Дисциплинарните мерки за тима от Горна Оряховица не приключват дотук. Помощник-треньорът на „железничарите“ е глобен със сума от близо 400 евро (около 800 лв.) и няма да има право да води отбора от резервната скамейка в следващите два официални мача.

Други двама футболисти също пропускат предстоящите срещи

Съотборниците на Стоянов – Свилен Веселинов и Стефан Чукурлиев, които също получиха червени картони по време на същия напрегнат сблъсък, са санкционирани с лишаване от състезателни права за по два мача.

Скандалният инцидент и последвалата вълна от наказания поставят Локомотив (Горна Оряховица) в сериозна криза, а ръководството на клуба тепърва ще трябва да се справя с кадровите проблеми в състава

РЕШЕНИЯ НА СТК:

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За обиди на длъжностно лице след края на срещата, на основание чл.34, ал.1, т.5, т.9, колонка 4 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва Мартин Ангелов Байчев - пом.треньор на ОФК "Локомотив" гр. Горна Оряховица със забрана за изпълняване на функции за 2 срещи с глоба в размер на 387.50 евро.

Подлежащи на обжалване

По доклад за множество удари на длъжностно лице след края на срещата, довели до телесна повреда, ДК налага максимално предвиденото наказание в ДП, на основание чл.26 от ДП /2026/2027/ наказва Александър Ивайлов Стоянов – състезател на ОФК „Локомотив“ гр. Горна Оряховица със спиране на състезателни права за 2 /две/ години считано от 10.10.2026 година.

Решенията подлежат на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Форд

    12 0 Отговор
    Какви 2 години за този боклук?! Доживотно!

    Коментиран от #3

    17:56 13.10.2026

  • 2 Йомов

    6 0 Отговор
    За допинг 4 години

    17:59 13.10.2026

  • 3 А ЗА ТОТАДЖИЯТА СЪДИЯ

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Форд":

    НАГЛАСЯЛ МАЧА.......

    18:23 13.10.2026

  • 4 Чочо

    4 1 Отговор
    Завинаги..... завинаги, трябва.
    Трябваше да убие съдията ли за да го изгонят от футбола ?

    18:41 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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