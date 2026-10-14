Шоу в Шампионската лига тази вечер: Манчестър Сити срещу ПСЖ в сблъсък на шампионите, Реал Мадрид гостува в Рим

Втората вечер от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига предлага истинско съзвездие от дербита. В центъра на вниманието попада мегасблъсъкът на стадион „Етихад“, където Манчестър Сити приема Пари Сен Жермен в дуел между тимовете, които доминираха и спечелиха най-престижния европейски трофей през последните три сезона.
„Гражданите“, които са изправени пред сериозни изпитания извън терена поради обвиненията в 114 финансови нарушения в Англия, влизат в двубоя с огромна самочувствие след категоричния си триумф с 3:0 над Ливърпул на „Анфийлд“. От своя страна Пари Сен Жермен пристига в Манчестър след рутинна победа с 3:1 над Льо Ман във френската Лига 1.
Паралелно с дербито в Манчестър, рекордьорът по трофеи в турнира Реал Мадрид гостува на Рома на „Стадио Олимпико“ в друг изключително обещаващ двубой.
В Бирмингам Астън Вила посреща турския гигант Фенербахче, а Ливърпул гостува на австрийския ЛАСК Линц. На хартия „червените“ са фаворити, но сериозната криза с контузени състезатели в състава на мърсисайдци прави мача изключително коварен.
Пълна програма за мачовете от Шампионската лига днес (сряда, 14 октомври):
От 19:45 часа:
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Фейенорд – Комо
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ЛАСК Линц – Ливърпул
От 22:00 часа:
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Манчестър Сити – Пари Сен Жермен
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Рома – Реал Мадрид
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Астън Вила – Фенербахче
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Реал Бетис – Порто
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Будьо/Глимт – Борусия Дортмунд
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Шахтьор Донецк – АЕК Атина
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Слован Братислава – Щутгарт
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10:33 14.10.2026