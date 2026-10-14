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Шоу в Шампионската лига тази вечер: Манчестър Сити срещу ПСЖ в сблъсък на шампионите, Реал Мадрид гостува в Рим

Шоу в Шампионската лига тази вечер: Манчестър Сити срещу ПСЖ в сблъсък на шампионите, Реал Мадрид гостува в Рим

14 Октомври, 2026 09:33 523 1

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  • ливърпул-
  • рома-
  • астън вила-
  • фенербахче-
  • футбол

„Гражданите“ влизат в двубоя с огромна самочувствие след категоричния си триумф с 3:0 над Ливърпул на „Анфийлд“

Шоу в Шампионската лига тази вечер: Манчестър Сити срещу ПСЖ в сблъсък на шампионите, Реал Мадрид гостува в Рим - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Втората вечер от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига предлага истинско съзвездие от дербита. В центъра на вниманието попада мегасблъсъкът на стадион „Етихад“, където Манчестър Сити приема Пари Сен Жермен в дуел между тимовете, които доминираха и спечелиха най-престижния европейски трофей през последните три сезона.

„Гражданите“, които са изправени пред сериозни изпитания извън терена поради обвиненията в 114 финансови нарушения в Англия, влизат в двубоя с огромна самочувствие след категоричния си триумф с 3:0 над Ливърпул на „Анфийлд“. От своя страна Пари Сен Жермен пристига в Манчестър след рутинна победа с 3:1 над Льо Ман във френската Лига 1.

Паралелно с дербито в Манчестър, рекордьорът по трофеи в турнира Реал Мадрид гостува на Рома на „Стадио Олимпико“ в друг изключително обещаващ двубой.

В Бирмингам Астън Вила посреща турския гигант Фенербахче, а Ливърпул гостува на австрийския ЛАСК Линц. На хартия „червените“ са фаворити, но сериозната криза с контузени състезатели в състава на мърсисайдци прави мача изключително коварен.

Пълна програма за мачовете от Шампионската лига днес (сряда, 14 октомври):

От 19:45 часа:

  • Фейенорд – Комо

  • ЛАСК Линц – Ливърпул

От 22:00 часа:

  • Манчестър Сити – Пари Сен Жермен

  • Рома – Реал Мадрид

  • Астън Вила – Фенербахче

  • Реал Бетис – Порто

  • Будьо/Глимт – Борусия Дортмунд

  • Шахтьор Донецк – АЕК Атина

  • Слован Братислава – Щутгарт


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    тренира и двата отбора.

    10:33 14.10.2026

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