Шоу в Шампионската лига тази вечер: Манчестър Сити срещу ПСЖ в сблъсък на шампионите, Реал Мадрид гостува в Рим

Втората вечер от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига предлага истинско съзвездие от дербита. В центъра на вниманието попада мегасблъсъкът на стадион „Етихад“, където Манчестър Сити приема Пари Сен Жермен в дуел между тимовете, които доминираха и спечелиха най-престижния европейски трофей през последните три сезона.

„Гражданите“, които са изправени пред сериозни изпитания извън терена поради обвиненията в 114 финансови нарушения в Англия, влизат в двубоя с огромна самочувствие след категоричния си триумф с 3:0 над Ливърпул на „Анфийлд“. От своя страна Пари Сен Жермен пристига в Манчестър след рутинна победа с 3:1 над Льо Ман във френската Лига 1.

Паралелно с дербито в Манчестър, рекордьорът по трофеи в турнира Реал Мадрид гостува на Рома на „Стадио Олимпико“ в друг изключително обещаващ двубой.

В Бирмингам Астън Вила посреща турския гигант Фенербахче, а Ливърпул гостува на австрийския ЛАСК Линц. На хартия „червените“ са фаворити, но сериозната криза с контузени състезатели в състава на мърсисайдци прави мача изключително коварен.

Пълна програма за мачовете от Шампионската лига днес (сряда, 14 октомври):

От 19:45 часа:

Фейенорд – Комо

ЛАСК Линц – Ливърпул

От 22:00 часа:

Манчестър Сити – Пари Сен Жермен

Рома – Реал Мадрид

Астън Вила – Фенербахче

Реал Бетис – Порто

Будьо/Глимт – Борусия Дортмунд

Шахтьор Донецк – АЕК Атина

Слован Братислава – Щутгарт