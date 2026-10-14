ФИФА отрече за скрито възнаграждение на Джани Инфантино, разкрития на водещи медии разпалват нов скандал

Световната футболна централа (ФИФА) категорично отхвърли разпространените медийни информации, според които президентът на организацията Джани Инфантино е получавал допълнителни неофициални суми към възнаграждението си.

„ФИФА не е плащала втора заплата на своя президент“, заяви официален говорител на централата пред германската информационна агенция DPA.

Официалното опровержение дойде непосредствено след публикации в британския вестник The Times и американския спортен гигант ESPN. Медиите твърдят, че разполагат с документи, според които през 2024 година Инфантино е получил допълнителни 1,72 милиона долара.

Според информацията, средствата са били преведени от американски компании във връзка с подготовката и организацията на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Тази сума не фигурира в официалната му годишна заплата като президент на ФИФА, която възлиза на 5,1 милиона долара.

Случаят допълнително нагнетява напрежението около ръководителя на световния футбол. Инфантино попадна под сериозен натиск и критики от редица водещи национални федерации в Европа и Северна Америка.

Основната причина за недоволството бе предложението му за нов финансов модел, който би разрешил на частни инвестиционни фондове да придобиват дялове и търговски права от турнирите под егидата на ФИФА, включително и от мондиала.