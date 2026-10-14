Бунт в Манчестър Юнайтед: Лисандро Мартинес скочи на шефовете и защити Майкъл Карик

Защитникът на Манчестър Юнайтед Лисандро Мартинес направи изключително остър и открит коментар срещу ръководството на клуба, насочвайки атаката си директно към футболния директор Джейсън Уилкокс. Емоционалната реакция на аржентинския национал дойде веднага след поражението с 0:2 от Атлетико Мадрид в Шампионската лига, а в основата ѝ стои разочарованието от трансферната политика на „Олд Трафорд“.

Напрежението около мениджъра Майкъл Карик се засилва, след като „червените дяволи“ са спечелили едва един от последните си седем мача. Мартинес обаче бе категоричен, че вината за кризата не бива да се търси у треньорския щаб или футболистите, а във висшите етажи, където не са осигурили нужните попълнения. През изминалото лято Юнайтед инвестира близо 150 милиона паунда – сума, която значително отстъпва на разходите на основните им конкуренти в Премиър лиг.

Аржентинецът не спести нищо в следмачовото си интервю:

„Изключително слабо. Много слабо. Трябва да се контролирам доста, но понякога това е просто отражение в огледалото на това какво е състоянието на нашия клуб в момента. Миналия сезон направихме фантастична кампания и сега очакваме повече от хората на върха – повече играчи, за да сме конкурентоспособни, защото много отбори също привлякоха доста състезатели.“

Мартинес подчерта, че въпреки добрата игра на Атлетико, проблеми съществуват вътре в самия английски гигант:

„Атлетико има страхотен отбор и заслужи победата днес. Но аз очаквам повече. На 100%. Очаквам повече от нашия технически директор. Трябва да бъда честен – като играчи ние трябва да даваме повече, но е също толкова важно да изградиш силен състав, за да си подготвен за подобни вечери.“

Запитан за натиска върху Майкъл Карик, бранителят се противопостави на идеята за нова треньорска рокада:

„Не можеш постоянно да сменяш, сменяш и сменяш мениджъра. А какво ще кажем за останалите зони? Не мога да кажа повече. Тази вечер е лесно да се обвини треньорът, лесно е да се обвинят играчите, но трябва да погледнем и към другите нива. Карик делает най-доброто, на което е способен.“

Завършвайки аналитично, Лисандро Мартинес алармира, че клубът е пропуснал момента да надгради постигнатото:

„Всеки сезон е различен. Не може да лежиш на това, което си направил миналия сезон. Съперниците вече знаят как играеш, знаят всеки детайл и ако не промениш нещо, следващият сезон става голям проблем. Миналата година направихме всичко и поставихме основата за изграждането на невероятен отбор. Дразнещо и разочароващо е да дойдеш тук и да не виждам отбора си да се опитва да постигне страхотен резултат.“