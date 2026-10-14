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Добра новина за Левски: Мустафа Сангаре се размина с тежка контузия

Добра новина за Левски: Мустафа Сангаре се размина с тежка контузия

14 Октомври, 2026 11:41 446 5

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Нападателят е претърпял разтежение от първа степен

Добра новина за Левски: Мустафа Сангаре се размина с тежка контузия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Атакуващият лидер на Левски Мустафа Сангаре няма да бъде извън терените за продължителен период, съобщават Дарик и Dsport. Френският таран на „сините“ получи травма още през първата част на двубоя с Черно море на стадион „Тича“ във Варна, което предизвика сериозни притеснения в треньорския щаб.

Детайлните медицински прегледи обаче показаха, че Сангаре е претърпял разтежение от първа степен. Очаква се възстановяването му да отнеме между 7 и 10 дни, което е най-лекият възможен сценарий за столичани.

Левски гостува на нидерландския НЕК Ниймеген на 15 октомври, но отсъствието на французина за този мач бе предварително ясно, тъй като той няма картотека за двубоите в Лига Европа.

На домашната сцена за тима от „Герена“ предстои гостуване на Спартак (Плевен) на 18 октомври в турнира за Купата на България, което Сангаре почти сигурно ще пропусне като предпазна мярка. Целта пред медицинския щаб е нападателят да бъде напълно готов и в оптимална форма за визитата на Арда в Кърджали от първенството, насрочена за 27 октомври.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 И Киев е Руски

    1 1 Отговор
    Тоя е мъжка черница Сиреч (Б.Борисоввв).От него нищо не става

    Коментиран от #3

    11:51 14.10.2026

  • 2 Ееееееееее...

    1 0 Отговор
    Жив и здрав да е този Български лъв.

    12:17 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Лорд Минев

    1 0 Отговор
    Става, става та и още как става. Аз знам.

    12:21 14.10.2026

  • 5 урко

    0 0 Отговор
    няма ли да го разкарат тоя? През 2/3 от времето е контузен, явно е много чуплив, от него полза няма

    12:42 14.10.2026

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