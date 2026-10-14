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Представителният отбор по футбол на 81. СУ „Виктор Юго“ излетя за Китай

Представителният отбор по футбол на 81. СУ „Виктор Юго“ излетя за Китай

14 Октомври, 2026 11:14 500 1

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В Суджоу от 16 до 27 октомври ще се проведе Световната купа по ученически футбол на ISF

Представителният отбор по футбол на 81. СУ „Виктор Юго“ излетя за Китай - 1
Снимка: 81 СУ „Виктор Юго“
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Представителният отбор по футбол на 81 СУ „Виктор Юго“ излетя от Летище София за Китай — през Истанбул до Шанхай и оттам с автобус до Суджоу, където от 16 до 27 октомври ще се проведе Световната купа по ученически футбол на ISF.

Като шампиони на България при 11.–12. клас за учебната 2025/2026 година нашите 19 момчета ще премерят сили с най-добрите училищни отбори в света — и ще носят името на България на терена.

Пътят дотук мина през години тренировки, ранни сутрини и мачове, спечелени с характер. Благодарим на треньорите за всеотдайността и на родителите за подкрепата през цялото това време.

Специална благодарност и към всички дарители, които подкрепиха участието на отбора. Без вашата съпричастност това пътуване нямаше да се осъществи, заявиха от училището.


България
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  • 1 Абе

    1 1 Отговор
    Прочетох, разбрах и го преместих.

    11:19 14.10.2026

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