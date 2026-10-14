Представителният отбор по футбол на 81. СУ „Виктор Юго“ излетя за Китай

Представителният отбор по футбол на 81 СУ „Виктор Юго“ излетя от Летище София за Китай — през Истанбул до Шанхай и оттам с автобус до Суджоу, където от 16 до 27 октомври ще се проведе Световната купа по ученически футбол на ISF.

Като шампиони на България при 11.–12. клас за учебната 2025/2026 година нашите 19 момчета ще премерят сили с най-добрите училищни отбори в света — и ще носят името на България на терена.

Пътят дотук мина през години тренировки, ранни сутрини и мачове, спечелени с характер. Благодарим на треньорите за всеотдайността и на родителите за подкрепата през цялото това време.

Специална благодарност и към всички дарители, които подкрепиха участието на отбора. Без вашата съпричастност това пътуване нямаше да се осъществи, заявиха от училището.