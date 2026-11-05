ЦСКА гостува на Панатинайкос в търсене на първа победа в Лигата на конференциите

ЦСКА се изправя пред поредно сериозно изпитание на европейската сцена. „Червените“ гостуват на гръцкия гранд Панатинайкос в двубой от третия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Срещата ще се играе на Олимпийския стадион в Атина и започва в 22:00 часа българско време и ще бъде излъчена по бТВ Екшън.

Отборът на Маркус Гиздол ще търси първия си успех в основната фаза на турнира. До момента столичани записаха поражение с 1:2 от Монако и равенство 2:2 при визитата си на Нордшеланд. Панатинайкос, от своя страна, стартира убедително кампанията си с две победи от два мача и заема място сред водещите отбори в класирането.

ЦСКА пристига в гръцката столица след емоционалното завръщане на обновения стадион „Българска армия“. „Армейците“ обаче не успяха да отбележат събитието с победа и завършиха 1:1 срещу Славия. Това равенство им коства и лидерската позиция във временното класиране на българското първенство.

Сега футболистите на Гиздол ще се опитат да пренесат доброто си представяне в европейските гостувания и на гръцка земя. Вече има няколко примера, че ЦСКА може да се противопоставя на сериозни съперници далеч от София. Тимът завърши 0:0 срещу Карабах в Баку, победи Макаби Тел Авив с 3:0 в Батуми и стигна до равенство 2:2 срещу Нордшеланд във Фарум.

Особено срещу датчаните „червените“ показаха агресивна преса и смелост в атакуващ план – елементи, които се превърнаха в характерни за състава под ръководството на германския специалист.

На пресконференцията преди двубоя Маркус Гиздол обърна внимание на натоварената програма на отбора, но подчерта, че срещите с толкова силни съперници са възможност за ЦСКА да демонстрира качествата си.

„Наистина графикът е малко луд“, призна наставникът.

Въпреки това германецът е категоричен, че неговият тим трябва да запази игровата си идентичност и да покаже представяне от нивото на предишните европейски мачове.

„Нуждаем се от представяне като това срещу Монако и Нордшеланд, за да сме успешни“, заяви Гиздол.

Треньорът предупреди, че срещу съперник от класата на Панатинайкос всяка грешка може да се окаже решаваща. Затова ЦСКА ще трябва да бъде максимално ефективен пред противниковата врата и да се възползва от възможностите, които създаде.

Допълнително предизвикателство за столичани е предстоящото дерби с Левски в неделя. Въпреки сгъстения календар Гиздол не възнамерява да търси оправдания в програмата. Според него участието в европейските турнири е привилегия, към която всеки клуб се стреми. Германецът увери, че цялото внимание на отбора е насочено към предстоящата среща, а правилното възстановяване на футболистите ще бъде от съществено значение.

Добрата новина за треньорския щаб е завръщането в групата на голмайстора Жоел Зварц. Нидерландският нападател пропусна последните три срещи на ЦСКА заради контузия, но вече е на разположение. Въпреки това вероятността да започне като титуляр не изглежда голяма.

Очаква се Жан-Филип Гбамен също да се завърне сред стартовите единадесет. Той ще има важна задача в отбраната заедно с опитния Диниш Алмейда. В средата на терена основна роля ще има Стефано Сенси, който вече е създал девет голови положения и има две асистенции в основната фаза на турнира.

Панатинайкос обаче влиза в срещата в изключително добра форма. Гръцкият тим е в серия от шест поредни победи във всички турнири и оглавява класирането в местната Суперлига след осем успеха и само едно поражение в девет изиграни мача.

Възпитаниците на Якоб Нееструп демонстрират сериозна ефективност в нападение. В шест от последните си седем победи те са имали преднина още на почивката. В същото време защитата на атиняни не е напълно убедителна, като и двата отбора са отбелязвали голове във всичките им осем европейски срещи през сезона.

Една от основните заплахи за защитата на ЦСКА ще бъде нигерийският нападател Сириел Десерс. Той вече има три попадения в Лигата на конференциите и се отличава с физическа сила, присъствие в наказателното поле и добър усет към гола. В кариерата си е носил екипите на Рейнджърс и Фейенорд. Панатинайкос обаче ще бъде без контузения Азедин Унахи.

Любопитен факт е, че европейското участие на гръцкия тим започна с двубои срещу друг български представител – ЦСКА 1948. Първата среща в Атина завърши 1:1, а в реванша в София Панатинайкос стигна до победа с 2:1 след продължения. Оттогава отборът значително подобри представянето си и демонстрира по-висока интензивност и увереност.

Историята на преките сблъсъци обаче е на страната на българския ЦСКА. „Армейците“ са спечелили и четирите си досегашни срещи срещу Панатинайкос, като головата разлика е 7:1.

ЦСКА отстранява гръцкия съперник в турнира за Купата на европейските шампиони през сезон 1972/1973. Шестнадесет години по-късно българският гранд отново надделява над Панатинайкос, този път в осминафиналите на турнира за Купата на носителите на национални купи.

Предстоящият сблъсък в Атина дава възможност на „червените“ да продължат положителната традиция срещу гръцкия гранд и да запишат първата си победа в основната фаза на тазгодишната Лига на конференциите.