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Левски приема Ягелония в ключов европейски сблъсък с поглед към елиминациите

Левски приема Ягелония в ключов европейски сблъсък с поглед към елиминациите

5 Ноември, 2026 09:15 504 0

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Хулио Веласкес категоричен: Левски няма да променя своята игрова философия в зависимост от противника

Левски приема Ягелония в ключов европейски сблъсък с поглед към елиминациите - 1
Снимка: Факти.БГ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Левски се завръща пред своите привърженици с амбицията да направи още една важна крачка към класиране за елиминационната фаза на Лига Европа. „Сините“ посрещат полския Ягелония Бялисток в двубой от четвъртия кръг на основната фаза на турнира. Срещата е на Националния стадион „Васил Левски“ с начален час 19:45.

Главен съдия на двубоя ще бъде албанецът Еня Йорги, докато отговорността за системата ВАР е поверена на италианеца Даниеле Довери.

Възпитаниците на Хулио Веласкес заемат 18-ата позиция във временното класиране с актив от четири точки. Ягелония е на 27-о място с три пункта. Нов успех за столичани, който би бил втори пореден в турнира, може сериозно да подобри перспективите им за място сред първите 24 отбора, продължаващи към следващата фаза.

Левски е в добра форма преди срещата. Българският тим няма поражение в последните си шест мача във всички турнири, в които постигна четири победи и две равенства. Интересното е, че всички тези срещи бяха гостувания. Последният двубой на „сините“ пред собствена публика беше на 17 септември, когато загубиха с 0:1 от Ред Бул Залцбург в първия си мач от основната фаза на Лига Европа.

Сега тимът на Веласкес ще се опита да продължи успешната си серия и да зарадва феновете си преди предстоящото дерби с ЦСКА през уикенда.

На пресконференцията преди мача испанският наставник беше категоричен, че Левски няма да променя своята игрова философия в зависимост от противника.

„Няма да я променим нито срещу Ягелония, нито срещу Реал Мадрид“, заяви Веласкес по повод стила на игра, който изгражда в отбора.

Треньорът похвали футболистите за представянето им в последните шест гостувания, но подчерта, че тимът не бива да се задоволява с постигнатото и трябва да продължи да надгражда. Веласкес обърна внимание и на силните страни на полския съперник, като открои бързите преходи от защита в нападение и вертикалните подавания.

Специалистът призова своите играчи да подходят с максимална концентрация и дисциплина, тъй като всяко подценяване може да бъде наказано от съперника.

„Нуждаем се от най-добрата си версия“, подчерта испанецът.

Левски ще има и кадрови затруднения преди важния европейски сблъсък. Асен Митков и Радослав Кирилов отпадат от сметките заради контузии, а Мустафа Сангаре, Оливер Камдем и Петко Христов не са картотекирани за турнира.

В атакуващ план надеждите на „сините“ ще бъдат насочени към Рейналдо, който има два гола и една асистенция в последните си две участия в Лига Европа. Евертон Бала също се намира в добра форма, след като отбеляза попадение при победата над Виктория Пилзен в предишния европейски мач на столичани.

Ягелония пристига в София с повишено самочувствие след три поредни победи във всички турнири. Бронзовият медалист от миналия сезон в полската Екстракласа премина през по-труден период, но постепенно успя да стабилизира представянето си. Отборът на Адриан Семенец записа два последователни успеха в първенството, а между тях разгроми Лехия Гданск с 6:0 за Купата на Полша.

Полският състав има и сериозен опит на европейската сцена. През 2025 година Ягелония достигна до четвъртфиналите в Лигата на конференциите.

В настоящото издание на Лига Европа тимът започна със загуба от Олимпиакос с 1:2, след което се наложи над Арарат-Армения с 3:1. В третия кръг обаче поляците претърпяха тежко поражение с 0:3 от Андерлехт.

Сега Ягелония ще търси точки в София, за да подобри позицията си в класирането. Сред основните фигури в състава са Хесус Имас и Ник Прелец, които се разписаха в последователни срещи. Прелец вече има пряко участие в девет гола през сезона. Адриан Семенец обаче няма да може да разчита на контузения Норберт Войтушек.

Пред Левски стои възможност да затвърди добрата си форма и да направи сериозна крачка към продължаване напред в европейската надпревара.


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