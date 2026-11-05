Гиздол преди Панатинайкос: ЦСКА се нуждае от представяне като срещу Монако и Нордшеланд

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол даде пресконференция преди гостуването на Панатинайкос в третия кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят между двата отбора е в четвъртък от 22:00 часа, като „червените“ се изправят срещу един от най-силните тимове в Гърция.

Германският специалист коментира натоварената програма на своя отбор и подчерта, че въпреки трудните съперници и краткото време за възстановяване ЦСКА трябва да остане концентриран върху предстоящото предизвикателство.

„Наистина графикът е малко луд. Ако погледнете програмата ни в Лигата на конференциите, първо играхме срещу най-добрия отбор във Франция, след това имахме тежко гостуване в Дания, а сега ни предстои визита на много силен Панатинайкос. Това е малко странно. От друга страна, е предизвикателство, защото можем да се опитаме да се противопоставим на такива съперници. Подготвяме се по един и същи начин, изцяло сме съсредоточени върху следващия мач и продължаваме напред“, заяви Гиздол.

Треньорът допълни, че отборът няма основание да се оплаква от програмата, тъй като участието в европейските турнири е желано от всеки клуб. Той обърна специално внимание и на необходимостта футболистите да се възстановят навреме за поредния тежък двубой.

„Графикът е такъв, какъвто е. Левски също има мач. Всеки отбор иска да играе в Европа и затова по никакъв начин не можем да се оплакваме. Най-важен е следващият двубой. За футболистите е голямо предизвикателство да се възстановят и да бъдат готови за него“, коментира наставникът.

Гиздол разкри, че Цварц може да получи игрови минути срещу гръцкия тим. Според него ЦСКА трябва да покаже футбол на високо ниво, подобен на представянето си срещу Монако и Нордшеланд, за да има шансове да постигне положителен резултат.

„Можем да видим Цварц на терена. Когато играеш срещу отбори от такова ниво, не можеш да си позволиш грешки. Нуждаем се от представяне като това срещу Монако и Нордшеланд, за да бъдем успешни. Трябва да се възползваме от шансовете си, за да си тръгнем с положителен резултат“, подчерта треньорът.

Германецът изрази респект към класата на Панатинайкос, като отбеляза, че съставът на съперника е претърпял сериозни промени и на практика представлява почти нов отбор.

„Панатинайкос е на много високо ниво. Привлякоха доста футболисти и сега са почти нов отбор, който разполага с висока индивидуална класа. Познавам един от техните играчи, когото привлякох в Хамбургер. Ще се радвам да го видя, да се поздравим и след мача да запазим добрите си отношения. Щеше да е по-добре, ако играеше за нашия отбор“, завърши Маркус.