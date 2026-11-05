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Полицията претърси два офиса заради заплахи в Царево

Полицията претърси два офиса заради заплахи в Царево

5 Ноември, 2026 09:44 478 0

  • царево-
  • заплахи-
  • бързи кредити-
  • полицейско претърсване-
  • досъдебно производство

Мъж и жена са подали сигнал за физическа саморазправа заради неплатени задължения към две фирми за бързи кредити. Иззети са компютърна техника и шест мобилни устройства

Полицията претърси два офиса заради заплахи в Царево - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Полицията в Царево е претърсила два офиса на фирми за бързи кредити след сигнал за заплахи за физическа саморазправа заради неплатени задължения. Сигналът е подаден на 4 ноември около 14:15 часа от 48-годишен мъж и 45-годишната му партньорка, с която живее на семейни начала.

Двамата са заявили, че са били заплашвани заради дългове към две фирми за бързи кредити. След подадения сигнал полицията е установила трима души, свързани със случая – двама мъже на 47 и 40 години и 36-годишна жена.

47-годишният мъж е от Сливен, 40-годишният – от Царево, а жената е от Ахтопол. По данни на полицията двама от мъжете са криминално проявени. Това обстоятелство само по себе си не доказва участие в престъпление.

В рамките на досъдебното производство са извършени претърсвания в офисите на двете кредитни компании, както и в жилище и автомобил, ползвани от установените лица.

При действията са иззети компютърна техника, едно мобилно устройство и пет мобилни телефона. Данните от претърсванията предстои да бъдат анализирани в рамките на разследването.

По случая е образувано досъдебно производство. Към този момент няма данни за повдигнати обвинения или за постановени мерки за неотклонение. Участието на установените лица и обстоятелствата около отправените заплахи се изясняват.


Бургас / България
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