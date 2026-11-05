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Вратарят на ФК Андора проговори след трагедията с Хесус де Мигел: Преживявам най-трудните дни в живота си

Вратарят на ФК Андора проговори след трагедията с Хесус де Мигел: Преживявам най-трудните дни в живота си

5 Ноември, 2026 09:03 768 4

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Стражът беше пряко замесен в инцидента

Вратарят на ФК Андора проговори след трагедията с Хесус де Мигел: Преживявам най-трудните дни в живота си - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вратарят на ФК Андора Хесус Овоно направи първото си публично изявление след трагичната смърт на Хесус де Мигел. Стражът беше пряко замесен в инцидента, при който нападателят на Тенерифе се устреми към него и получи тежки наранявания. По-късно футболистът почина в болница, а Овоно беше изгонен с директен червен картон за действията си.

В емоционално послание вратарят призна, че все още трудно приема случилото се и преминава през изключително тежък период.

„Преживявам най-трудните дни в живота си. Трудно намирам думи и все още ми е непосилно да осъзная случилото се. Болката от загубата на Хесус е огромна. В мислите си съм изцяло с него, със семейството му и с всички негови близки.

Наясно съм, че тепърва предстоят много теми за обсъждане, и ще подхождам към всяка от тях с дължимото уважение. Сега обаче не мога да мисля за нищо друго освен за Хесус и за мъката, която изживяваме. Почивай в мир, Хесус“, написа Овоно.

От ръководството на ФК Андора, чийто собственик е Жерард Пике, също излязоха с послание, призовавайки обществеността към максимална деликатност, съпричастност и уважение в този тежък момент за клуба.

В сряда преди началото на доброволното занимание на стадион „Естади Комунал“ футболистите и присъстващите почетоха паметта на Хесус де Мигел с минута мълчание.

Клубът осигури и професионална психологическа подкрепа за всички засегнати от трагедията. На играчите от представителния отбор и треньорския щаб беше препоръчано да не се изолират у дома, а да поддържат контакт със своите близки и съотборници. От Андора подчертаха колко важно е единството на целия колектив в този изключително труден период.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Госта..

    5 1 Отговор
    Че ти го уби бе ч....ка ,от затвора се излиза ама от гроба не .

    09:08 05.11.2026

  • 2 Джерито

    4 0 Отговор
    съжалявало. Този удар си беше с цел унищожение на противника, а не игра за топката.

    09:15 05.11.2026

  • 3 доста от футболистите са кекави

    1 1 Отговор
    в американския футбол често има сблъсъци с висока скорост . разбира се не с коляно в сърцето . грубата игра не е интересна и на публиката . който гледа мач иска голове, шоу , а победата на всяка цена с картони, фалове е безинтересна . но има футболисти които играят карате, бокс, а и меси играе много грубо . не му помогнаха да стане . няма добра преценка във футбола . а публиката се зарадва много . аплодираха силно . после реваха .

    09:19 05.11.2026

  • 4 Някой

    3 0 Отговор
    Можеше да не се изказва като дипломат за близките. Написах в коментар, че на него също ще му се стъжни живота - и на близките му. Ситуацията е в центъра на терена и както сега учат вратарите да излизат много напред (наложи го играта на Нойер и го следват - вратар-либеро) и той там се опита да надскочи атакуващият и вероятно да играе с глава. Само че вратарите почти научено си дигат едното коляно напред, хем да респектират, хем да се предпазят. Самите вратари много си патят и има и починал такъв при удар май 1987г даваха. Вратарят Чех носеше каска, след удар в главата. Реално масово така (с коляно напред) играят вратари - дори в българското първенства. Само че вратарят в ситуацията гледаше напред и виждаше, докато другият следеше топката и реално въобще не го очакваше. Моментна глупост която се оказа фатална, а в други ситуации щеше да е поредният червен картон и да не сме и чули.

    09:19 05.11.2026

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