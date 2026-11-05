Вратарят на ФК Андора проговори след трагедията с Хесус де Мигел: Преживявам най-трудните дни в живота си

Вратарят на ФК Андора Хесус Овоно направи първото си публично изявление след трагичната смърт на Хесус де Мигел. Стражът беше пряко замесен в инцидента, при който нападателят на Тенерифе се устреми към него и получи тежки наранявания. По-късно футболистът почина в болница, а Овоно беше изгонен с директен червен картон за действията си.
В емоционално послание вратарят призна, че все още трудно приема случилото се и преминава през изключително тежък период.
„Преживявам най-трудните дни в живота си. Трудно намирам думи и все още ми е непосилно да осъзная случилото се. Болката от загубата на Хесус е огромна. В мислите си съм изцяло с него, със семейството му и с всички негови близки.
Наясно съм, че тепърва предстоят много теми за обсъждане, и ще подхождам към всяка от тях с дължимото уважение. Сега обаче не мога да мисля за нищо друго освен за Хесус и за мъката, която изживяваме. Почивай в мир, Хесус“, написа Овоно.
От ръководството на ФК Андора, чийто собственик е Жерард Пике, също излязоха с послание, призовавайки обществеността към максимална деликатност, съпричастност и уважение в този тежък момент за клуба.
В сряда преди началото на доброволното занимание на стадион „Естади Комунал“ футболистите и присъстващите почетоха паметта на Хесус де Мигел с минута мълчание.
Клубът осигури и професионална психологическа подкрепа за всички засегнати от трагедията. На играчите от представителния отбор и треньорския щаб беше препоръчано да не се изолират у дома, а да поддържат контакт със своите близки и съотборници. От Андора подчертаха колко важно е единството на целия колектив в този изключително труден период.
Jesús Owono rompe el silencio y se pronuncia por primera vez tras tragedia con Jesús de Miguel: “Pienso en él”
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1 Госта..
09:08 05.11.2026
2 Джерито
09:15 05.11.2026
3 доста от футболистите са кекави
09:19 05.11.2026
4 Някой
09:19 05.11.2026